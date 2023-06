Benoit Paire sofferrente: “L’unico problema che ho è che sono stanco morto. Non dormo molto bene da quando sono arrivato qui”

Il noto tennista francese Benoit Paire ha recentemente annunciato il suo ritiro dal torneo Challenger di Blois, un evento 75, dopo una sconfitta contro il giovane e promettente connazionale Debru a Lione. Quest’ultimo, dopo una prestazione impressionante che lo ha portato in semifinale, vedrà la sua classifica salire alla 409esima posizione da lunedì.

Paire ha condiviso la notizia del suo ritiro con il team di comunicazione del torneo, sottolineando la necessità di prender si una pausa. Ha spiegato che la stanchezza è stata un fattore determinante per la sua decisione, attribuendo ciò a una mancanza di sonno da quando è arrivato a Lione.

“L’unico problema che ho è che sono stanco morto. Non dormo molto bene da quando sono arrivato qui”, ha confessato Paire. “Sono stato da solo per troppo tempo, mi annoiavo nella mia stanza. Non mi sentivo bene ieri. Ho dormito solo due ore la scorsa notte, quindi naturalmente oggi non sto bene.”

Paire ha inoltre rivelato che si ritirerà anche dal prossimo torneo a Blois. “Ho deciso di ritirarmi da Blois. Ho bisogno di prendermi un po’ di tempo, sto accusando il colpo”, ha detto.