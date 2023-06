Challenger Cali: Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro presente

Challenger Cali – Tabellone Principale – terra

(1) Tabilo, Alejandro vs Langmo, Christian

Qualifier vs Qualifier

(WC) Soriano Barrera, Adria vs Serdarusic, Nino

Sasikumar, Mukund vs (5) Rodriguez Taverna, Santiago

(4/WC) Mejia, Nicolas vs Qualifier

(Alt) Heide, Gustavo vs Rehberg, Max Hans

Schoolkate, Tristan vs (PR) Kwiatkowski, Thai-Son

Ribeiro, Eduardo vs (6) Delbonis, Federico

(7) Reis Da Silva, Joao Lucas vs Melzer, Gerald

Rybakov, Alex vs (Alt) Luz, Orlando

(PR) Sakamoto, Pedro vs Kypson, Patrick

Qualifier vs (3) Galarneau, Alexis

(8) Andreozzi, Guido vs Lock, Benjamin

Descotte, Matias Franco vs (WC) Rodriguez, Johan Alexander

(PR) Statham, Rubin vs Qualifier

Qualifier vs (2) Burruchaga, Roman Andres

(1/Alt) Mayo, Aidanvs Hoyos, Alejandro(WC) Rengifo, Fraziervs (9) Nam, JiSung

(2) Lama, Gonzalo vs Prihodko, Oleg

(WC) Sarria, Miguel Angel vs (8) McCormick, Tristan

(3) Barrena, Alex vs Buitrago, Nicolas

(Alt) Londero, Juan Ignacio vs (7) Cid Subervi, Roberto

(4) Boscardin Dias, Pedro vs (Alt) Florig, Philip

(PR) Gomez, Juan Sebastian vs (12) Lilov, Victor

(5) Panta, Jorge vs (WC) Tobon, Miguel

(WC) Pena, Enrique vs (11) Soto, Matias

(6) Alves, Mateus vs Zanellato, Nicolas

(Alt) Puttergill, Calum vs (10/Alt) Monzon, Ignacio