Da Perugia: Edoardo Lavagno in finale “Questa vittoria è per mia nonna, ma non è finita” (con il programma di domani)

Edoardo Lavagno è il primo finalista degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. L’italiano si è aggiudicato con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 la semifinale contro il numero 96 del mondo Alexandre Muller e attende di scoprire chi tra Fabian Marozsan e Pedro Cachin gli contenderà il titolo nella serata di domenica 18 giugno (inizio alle ore 20.45). La sfida si è giocata davanti ad una splendida cornice di pubblico, un vanto per il torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. Al Tennis Club Perugia la giornata si è invece aperta con la finale di doppio vinta dai boliviani Boris Arias e Federico Zeballos. La terza coppia del seeding ha superato Luciano Darderi e Juan Pablo Paz per 7-6(3) 7-6(6).

Lavagno batte il primo top 100 – Un mese fa non aveva mai vinto contro un top 200, ma è bastata una settimana per fare scorpacciata di prime volte. Dopo il quarto di finale vinto contro Raul Brancaccio, per Edoardo Lavagno arriva anche il primo successo contro un top 100. Su un Centrale da record Lavagno si è imposto sulla quinta testa di serie Alexandre Muller per 4-6 6-3 6-2, staccando così il pass per la prima finale Challenger della carriera. “Sto provando delle emozioni fortissime, non so neanche raccontarle a caldo. Pochi giorni fa ho perso mia nonna, non sono potuto andare al funerale ma credo sia contenta – il fiume di emozioni di Lavagno, che in campo ha onorato la wild card ricevuta dalla federazione -. Muller lo avevo visto in tv e mi è servita una grande partita per batterlo”. Il tennista classe 1998 era stato ad un passo dall’abbandono del tennis dopo un’operazione alla mano, invece qualche anno dopo con il suo tennis brillante si è scoperto idolo di Perugia. Con i punti della finale l’azzurro si colloca virtualmente alla posizione numero 223 della classifica mondiale, ma vincendo il titolo entrerebbe in top 200: “Dov’era Lavagno? C’è sempre stato, era nei Futures a fare la gavetta. Io ho provato a fare il mio gioco, a spingere ed in queste condizioni ho giocato bene. In finale sarà un’altra sfida molto tosta a prescindere, anche se Marozsan lo conosco meglio perché ci ho giocato e perso in un ITF a Zilina”.

Center Court – Ora italiana: 20:45 (ora locale: 8:45 pm)

1. [1] Pedro Cachin OR [7] Fabian Marozsan vs [WC] Edoardo Lavagno

I risultati di sabato 17 giugno

Semifinale

Edoardo Lavagno (WC) b. Alexandre Muller (5) 4-6 6-3 6-2

Finale doppio

Boris Arias/Federico Zeballos (3) b. Luciano Darderi/Juan Pablo Paz 7-6(3) 7-6(6)