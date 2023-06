Challenger Perugia, Bratislava, Lione, Nottingham e Palmas Del Mar: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Ad Ilkley partono le qualificazioni (LIVE)

CHALLENGER Perugia (Italia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Boris Arias/ Federico Zeballosvs Luciano Darderi/ Juan Pablo Paz

2. [5] Alexandre Muller vs [WC] Edoardo Lavagno (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Pedro Cachin vs [7] Fabian Marozsan (non prima ore: 20:45)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Ilkley (Regno Unito) – 1° Turno Qualificazione, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Charles Broomvs [8] Franco Agamenone

2. [1] Hamad Medjedovic vs [Alt] Shintaro Mochizuki



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Mattia Bellucci vs [WC] Daniel Cox (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 AM)

1. [2] Dennis Novak vs Seongchan Hong



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Juncheng Shang vs [WC] Stuart Parker



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Luca Pow vs [12] Antoine Escoffier (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 AM)

1. [4] Yunchaokete Bu vs [PR] Alex Bolt



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Leandro Riedi vs Laurent Lokoli



Il match deve ancora iniziare

3. Joris De Loore vs [9] Marc Polmans (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 AM)

1. [PR] Hyeon Chung vs [10] Jesper de Jong



Il match deve ancora iniziare

2. Rio Noguchi vs [11] Oleksii Krutykh



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Gauthier Onclin vs [7] Sho Shimabukuro (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Bratislava (Slovacchia) – Semifinali, terra battuta

ATP Bratislava 1 Ariel Behar / Adam Pavlasek [1] • Ariel Behar / Adam Pavlasek [1] 0 6 3 Neil Oberleitner / Tim Sandkaulen Neil Oberleitner / Tim Sandkaulen 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Behar / Pavlasek 3-2 N. Oberleitner / Sandkaulen 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Oberleitner / Sandkaulen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Behar / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Oberleitner / Sandkaulen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Behar / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Oberleitner / Sandkaulen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Behar / Pavlasek 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 N. Oberleitner / Sandkaulen 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Behar / Pavlasek 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Oberleitner / Sandkaulen 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Oberleitner / Sandkaulen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Oberleitner / Sandkaulen 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-0 → 0-1

1. [1] Ariel Behar/ Adam Pavlasekvs Neil Oberleitner/ Tim Sandkaulen

2. [Q] Vitaliy Sachko vs Tomas Barrios Vera (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Alex Molcan vs Dimitar Kuzmanov (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Lyon (Francia) – Semifinali, terra battuta

ATP Lyon Benoit Paire [5] • Benoit Paire [5] 0 2 7 0 Gabriel Debru Gabriel Debru 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Paire 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 df 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 df 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Debru 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Paire 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 G. Debru 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Debru 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Paire 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df df 3-2 → 3-3 G. Debru 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 3-2 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Debru 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Debru 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Paire 0-15 df 15-15 15-30 30-40 2-5 → 2-6 G. Debru 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Paire 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 G. Debru 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 G. Debru 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 0-1 → 0-2 G. Debru 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [5] Benoit Pairevs [WC] Gabriel Debru

2. [WC] Manuel Guinard / Gregoire Jacq vs [2] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Alejandro Moro Canas vs [8] Felipe Meligeni Alves (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Alexander Ritschard vs [5] Benoit Paire OR [WC] Gabriel Debru (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Nottingham (Regno Unito) – Semifinali, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [1/WC] Andy Murrayvs [3] Nuno Borges

2. [Q] Arthur Cazaux vs [5] Dominik Koepfer



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jacob Fearnley / Johannus Monday vs Liam Broady / Jonny O’Mara



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Evan King/ Reese Staldervs [3] Toshihide Matsui/ Kaito Uesugi

2. Beibit Zhukayev vs [Q] Michael Zheng (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Kei Nishikori vs [Q] Gustavo Heide (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare