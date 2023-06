Challenger Ilkley: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri al via

Challenger Ilkley – Tabellone Principale – erba

(1) Borges, Nuno vs Tirante, Thiago Agustin

Diallo, Gabriel vs (SE) Cazaux, Arthur

Qualifier vs (WC) Wendelken, Harry

Hijikata, Rinky vs (8) Watanuki, Yosuke

(4) Kubler, Jason vs (SE) Ritschard, Alexander

Qualifier vs Klein, Lukas

Gomez, Emilio vs Qualifier

Goffin, David vs (6) Stricker, Dominic

(5) Rodionov, Jurij vs Bergs, Zizou

Kudla, Denis vs Qualifier

Virtanen, Otto vs Gombos, Norbert

Qualifier vs (3) Ofner, Sebastian

(7) Kovacevic, Aleksandar vs Piros, Zsombor

(WC) Samuel, Toby vs Qualifier

Brancaccio, Raul vs (WC) Monday, Johannus

Brouwer, Gijs vs (2) Molcan, Alex

(1) Medjedovic, Hamadvs (Alt) Mochizuki, ShintaroDe Loore, Jorisvs (9) Polmans, Marc

(2) Novak, Dennis vs Hong, Seongchan

(WC) Broom, Charles vs (8) Agamenone, Franco

(3) Bellucci, Mattia vs (WC) Cox, Daniel

(Alt) Onclin, Gauthier vs (7) Shimabukuro, Sho

(4) Bu, Yunchaokete vs (PR) Bolt, Alex

(PR) Chung, Hyeon vs (10) de Jong, Jesper

(5) Riedi, Leandro vs Lokoli, Laurent

(WC) Pow, Luca vs (12) Escoffier, Antoine

(6) Shang, Juncheng vs (WC) Parker, Stuart

Noguchi, Rio vs (11) Krutykh, Oleksii

1. [WC] Charles Broomvs2. [1] Hamad Medjedovicvs [Alt] Shintaro Mochizuki3.vs [WC] Daniel Cox(non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 AM)

1. [2] Dennis Novak vs Seongchan Hong

2. [6] Juncheng Shang vs [WC] Stuart Parker

3. [WC] Luca Pow vs [12] Antoine Escoffier (non prima ore: 16:00)

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 AM)

1. [4] Yunchaokete Bu vs [PR] Alex Bolt

2. [5] Leandro Riedi vs Laurent Lokoli

3. Joris De Loore vs [9] Marc Polmans (non prima ore: 16:00)

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 AM)

1. [PR] Hyeon Chung vs [10] Jesper de Jong

2. Rio Noguchi vs [11] Oleksii Krutykh

3. [Alt] Gauthier Onclin vs [7] Sho Shimabukuro (non prima ore: 16:00)