Da Perugia: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Maestrelli supera Travaglia “il quarto di finale con Marozsan? gli darò battaglia”

Francesco Maestrelli vince il derby contro Stefano Travaglia e vola ai quarti di finale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Sul Centrale del Tennis Club Perugia il pisano si è aggiudicato la sfida per 6-3 7-5 e nella giornata di venerdì 16 giugno giocherà il suggestivo quarto di finale contro Fabian Marozsan. Nella mattina l’ungherese ha infatti domato per 6-2 6-3 il lucky loser iberico Alvaro Lopez San Martin e si è poi intrattenuto in una lunga sessione di autografi con i tanti appassionati che lo hanno conosciuto grazie alla vittoria di Roma contro Carlos Alcaraz. Match perfetto anche per il campione in carica Jaume Munar, autore di un 7-5 6-2 ai danni di Andrea Pellegrino. Oltre alla volontà di difendere il successo del 2022, per l’iberico sono fondamentali in ottica ranking i 125 punti messi in palio dal torneo organizzato da MEF Tennis Events. Niente da fare invece per Matteo Gigante, sconfitto da Nerman Fatic per 4-6 7-6(4) 6-3.

Maestrelli, prova di maturità a Perugia – Dopo un inizio contratto ed un break in favore di Travaglia, è arrivata forte e potente la reazione di Francesco Maestrelli. Il ventenne di Pisa vince per 6-3 7-5 il derby contro il connazionale che al primo turno era stato in grado di superare Dominic Thiem: “Sono entrato un po’ bloccato, forse perché ho fatto un warm up un po’ più intenso. Sono contento di come ho gestito la partita, a livello psicologico ancor prima che tennistico”. Quest’ultimo è un aspetto fondamentale nella stagione di Maestrelli, che sta vivendo una fase di assestamento dopo l’exploit della scorsa stagione: “Paradossalmente in questa fase diamo più attenzione a come vivo il match che al risultato. Naturalmente le cose non mi vengono facili come quando era tutto nuovo, ma sono determinato a fare bene”. Il quarto di finale contro Fabian Marozsan sarà già un’occasione importante per dare un cambio di marcia all’annata: “Frequentiamo gli stessi tornei e ci vediamo spesso. Ho grande stima e rispetto di Fabian come giocatore, ma dovrà vedersela dura contro di me: sono pronto a dargli battaglia”.

Munar sogna la difesa al titolo – Jaume Munar stacca il pass per i quarti di finale e lo fa al termine di un match più complicato di ciò che il 7-5 6-2 finale potrebbe far pensare. L’ottimo successo su Andrea Pellegrino permette allo spagnolo di continuare spedita la propria difesa al titolo: “Con il sole il campo è molto più veloce, quindi nel primo set ci ho messo un attimo ad adattarmi. Sono contento di essere di nuovo a Perugia, lo scorso anno mi sono trovato benissimo e l’organizzazione di MEF Tennis Events è fantastica”. Questa settimana numero 108 del mondo, Munar ha davanti a sé una difesa per il titolo che va oltre la mera gloria, ma per lui non è motivo di tensione: “Non nego sia importante difendere il titolo e sono qui per questo. Diciamo che non difendo i punti ma vengo a rivincerli. Mi serve anche per dare prova di poter tornare a tempo pieno nel circuito maggiore”. Per un posto in semifinale Munar affronterà il francese Alexandre Muller, quinta testa di serie.

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Edoardo Lavagno vs Raul Brancaccio

2. [1] Pedro Cachin OR Andrea Collarini vs [Q] Nerman Fatic (non prima ore: 15:30)

3. [5] Alexandre Muller vs [3] Jaume Munar (non prima ore: 18:00)

4. Francesco Maestrelli vs [7] Fabian Marozsan (non prima ore: 20:30)

Grand Stand – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Oriol Roca Batalla / Marco Trungelliti vs Luciano Darderi / Juan Pablo Paz

2. [1] Andrey Golubev / Denys Molchanov vs [3] Boris Arias / Federico Zeballos

I risultati di giovedì 15 giugno

2° Turno

Nerman Fatic (Q) b. Matteo Gigante 4-6 7-6(4) 6-3

Francesco Maestrelli b. Stefano Travaglia (LL) 6-3 7-5

Fabian Marozsan (7) b. Alvaro Lopez San Martin (LL) 6-2 6-3

Jaume Munar (3) b. Andrea Pellegrino 7-5 6-2