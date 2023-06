Jannik Sinner: ritorno sull’erba e la vita fuori dal campo (Con il video della partita con Bublik)

Jannik Sinner è di ritorno sull’erba, dove ha ottenuto uno dei migliori risultati della sua carriera. Dopotutto, ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, dopo aver battuto Carlos Alcaraz. E nei quarti era avanti per due set a zero contro Novak Djokovic, prima di cedere alla rimonta del serbo. Quindi, proprio per questo, Sinner si avvicina con fiducia ad un’altra stagione sull’erba, soprattutto dopo aver battuto Alexander Bublik a ‘s-Hertogenbosch.

Maggiore confidenza sull’erba

“La vittoria su Alcaraz a Wimbledon e quella partita con Djokovic dimostrano che se guadagni un po’ di fiducia su questa superficie, ottieni molto in cambio. Dopo questi risultati, torno sull’erba in questa stagione con molta fiducia nelle mie capacità. So quanto bene posso giocare sull’erba e sono curioso di vedere come andrà quest’anno.

La prima volta ad ‘S-HERTOGENBOSCH nel 2019

Non ero nemmeno sicuro di poter entrare nel torneo. Sono andato senza aspettative. Ho giocato nelle qualificazioni e sono passato al tabellone principale. Era la mia prima volta sull’erba, non sapevo nemmeno come muovermi. È stato un grande risultato per me, dato che ero molto giovane e inesperto. È stato il mio miglior risultato fino a quando non ho raggiunto i quarti di finale a Wimbledon l’anno scorso.

Le passioni fuori dal tennis

In campo sembro sempre molto serio, ma riesco a essere giocoso. So anche cucinare abbastanza bene. La pasta mi viene molto bene. Mi piace anche fare dolci e cose meno salutari, ma molto deliziose. Adoro guidare e adoro l’adrenalina di guidare veloce. Condivido questo interesse con Hubert Hurkacz, ad esempio. Qualche mese fa, abbiamo fatto un giro in auto molto piacevole a Monaco.