Lorenzo Musetti conquista la sua prima vittoria su erba al “Boss Open” ATP 250 di Stoccarda (VIDEO)

L’erba potrebbe non essere la sua superficie preferita, ma Lorenzo Musetti sta dimostrando che è capace di padroneggiarla. Musetti ha celebrato la sua prima vittoria in carriera sull’erba durante l'”Boss Open”, un torneo ATP 250 che si svolge a Stoccarda, con un montepremi di €795.730.

Musetti ha affrontato Borna Gojo, che attualmente si posiziona al n.111 del ranking mondiale. Lorenzo si è aggiudicato il match con il punteggio finale di 76(4) 63, segnalando la sua continua crescita come giocatore, anche sulle superfici di gioco meno predilette.

Musetti ora aspetta il prossimo turno del torneo tedesco, dove si scontrerà con il vincitore del match tra il francese Gregoire Barrere (n.58 ATP) e la wild card tedesca Oscar Otte (n.141).

Il primo set di Musetti contro Gojo ha rispecchiato l’andamento tipico delle partite su erba, dove il servizio è re e le opportunità di risposta sono rare. Nonostante il set sia giunto al tie-break senza nessun break, i percorsi dei due giocatori sono stati notevolmente diversi. Gojo ha perso solamente 5 punti in 6 turni di servizio e ha mantenuto percentuali elevate, soprattutto con la prima di servizio. Al contrario, Musetti ha avuto un andamento più altalenante, concedendo due palle break nel quarto gioco e una nel decimo (era una palla set).

Nonostante le difficoltà, Musetti è riuscito a raggiungere Gojo al tie-break. Qui, Lorenzo ha conquistato il primo mini-break, prima avanzando sul 3-2 e poi volando sul 5-2. Nonostante gli sforzi di Gojo per recuperare, il servizio ha favorito Musetti, che ha capitalizzato il suo primo set point per vincere il tie-break (7-4) e la frazione dopo 53 minuti di gioco.

Nel secondo parziale, Gojo ha avuto una chance, ma Musetti ha annullato una palla break nel primo game. Sul 2-1 a favore di Musetti, il giovane italiano ha creato le sue prime occasioni in risposta. Gojo ha annullato la sua prima palla break del match grazie a un servizio profondo, ma un doppio fallo ha consentito a Musetti di realizzare il break. Lorenzo poi ha respinto un’altra opportunità di break, che si è rivelata essere l’ultima chance per Gojo. Il tennista croato non è riuscito a mettere ulteriormente in difficoltà Musetti, cedendo il set e la partita con il punteggio di 6-3.

Ha dichiarato l’azzurro alla fine della partita: “Ho avvertito un po’ di tensione all’inizio, ma l’atteggiamento con il quale sono sceso in campo era giusto e sono felice di questa prima vittoria sull’erba. Ho avuto pazienza fino al tie-break ed ero tranquillo, sull’erba contro i grandi servitori bisogna interpretarle così le partite. Sarà fondamentale continuare ad avere la stessa mentalità anche nei prossimi giorni”.

ATP Stuttgart Lorenzo Musetti [6] Lorenzo Musetti [6] 7 6 Borna Gojo Borna Gojo 6 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-2 → 5-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-1 → 4-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Gojo 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Gojo 15-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 B. Gojo 30-0 5-5 → 5-6 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1