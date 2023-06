Challenger Perugia, Bratislava, Lione, Nottingham e Palmas Del Mar: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Perugia (Italia) – Td Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Perugia Stefano Travaglia [2] • Stefano Travaglia [2] 15 4 6 1 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 15 6 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Travaglia 15-0 15-15 1-1 A. Arnaboldi 40-15 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [2] Stefano Travagliavs Andrea Arnaboldi

2. [4] Alvaro Lopez San Martin vs [7] Alexander Weis



Il match deve ancora iniziare

3. Nicholas David Ionel vs Raul Brancaccio (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Matteo Gigante vs Alessandro Giannessi (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Federico Gaio vs [2] Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Nino Serdarusic vs [9] Dmitry Popko



ATP Perugia Nino Serdarusic [5] • Nino Serdarusic [5] 0 6 6 Dmitry Popko [9] Dmitry Popko [9] 30 1 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Serdarusic 0-15 0-30 6-5 D. Popko 0-15 15-15 30-15 30-30 5-5 → 6-5 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 D. Popko 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Popko 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Popko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 2-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Popko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 D. Popko 0-15 30-15 ace 40-15 ace 5-0 → 5-1 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-0 → 5-0 D. Popko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 D. Popko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

2. [1] Renzo Olivo vs Stefano Napolitano (non prima ore: 11:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Alexandre Muller vs Luciano Darderi (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Nerman Fatic vs [10] Matteo Martineau



ATP Perugia Nerman Fatic [3] Nerman Fatic [3] 6 6 Matteo Martineau [10] Matteo Martineau [10] 2 4 Vincitore: Fatic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Martineau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Fatic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 N. Fatic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Martineau 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Martineau 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Fatic 15-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 M. Martineau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 N. Fatic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 3-1 M. Martineau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [6] Oriol Roca Batalla vs [8] Francesco Forti



ATP Perugia Oriol Roca Batalla [6] Oriol Roca Batalla [6] 0 0 Francesco Forti [8] Francesco Forti [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Pol Martin Tiffon vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Bratislava (Slovacchia) – Td Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Bratislava 1 Michal Krajci • Michal Krajci 0 6 3 1 Gerald Melzer [12] Gerald Melzer [12] 0 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Krajci 1-1 G. Melzer 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Krajci 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Krajci 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Krajci 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Melzer 15-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Krajci 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Krajci 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Krajci 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Krajci 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Krajci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Krajci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Melzer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 M. Krajci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [WC] Michal Krajcivs [12] Gerald Melzer

2. [PR] Blaz Rola vs [9] Illya Marchenko



ATP Bratislava 1 Blaz Rola Blaz Rola 0 6 3 Illya Marchenko [9] • Illya Marchenko [9] 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Marchenko 3-2 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 B. Rola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 2-1 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 B. Rola 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Rola 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Rola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Marchenko 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 I. Marchenko 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 B. Rola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [5] Timo Stodder OR Evgeny Karlovskiy vs [WC] Michal Krajci OR [12] Gerald Melzer



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Daniel Dutra da Silva vs [PR] Blaz Rola OR [9] Illya Marchenko



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Fernando Verdasco vs Cem Ilkel (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [7] Lukas Klein vs Tomas Barrios Vera



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Lukas Neumayer vs [WC] Lukas Palovic



ATP Bratislava 1 Lukas Neumayer [4] • Lukas Neumayer [4] 15 6 5 Lukas Palovic Lukas Palovic 15 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Neumayer 0-15 15-15 5-4 L. Palovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Neumayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Palovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 L. Neumayer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 L. Palovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Neumayer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Palovic 0-40 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-1 → 2-1 L. Neumayer 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 L. Palovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Neumayer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Palovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Neumayer 15-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Palovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Neumayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 L. Palovic 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 L. Neumayer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Palovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Neumayer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Palovic 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Milos Karol vs [11] Ulises Blanch



ATP Bratislava 1 Milos Karol Milos Karol 0 3 Ulises Blanch [11] • Ulises Blanch [11] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 U. Blanch 3-4 M. Karol 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 2-4 → 3-4 U. Blanch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 M. Karol 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 U. Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Karol 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 U. Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Karol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Jerome Kym vs [8] Michael Vrbensky



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Vitaliy Sachko OR [Alt] Ignacio Monzon vs [WC] Milos Karol OR [11] Ulises Blanch



Il match deve ancora iniziare

5. Jakub Mensik vs [2] Alexander Shevchenko



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Timo Stodder vs Evgeny Karlovskiy



ATP Bratislava 1 Timo Stodder [5] Timo Stodder [5] 0 4 6 2 Evgeny Karlovskiy • Evgeny Karlovskiy 0 6 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Karlovskiy 2-1 T. Stodder 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Karlovskiy 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 T. Stodder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 T. Stodder 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Stodder 15-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 E. Karlovskiy 15-0 15-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Stodder 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Karlovskiy 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Stodder 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Stodder 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Stodder 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Stodder 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 E. Karlovskiy 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 T. Stodder 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Stodder 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [3] Giovanni Fonio vs [Alt] Wilson Leite



ATP Bratislava 1 Giovanni Fonio [3] Giovanni Fonio [3] 40 4 Wilson Leite • Wilson Leite 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 W. Leite 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 G. Fonio 15-0 30-0 3-4 → 4-4 W. Leite 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Fonio 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 W. Leite 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 G. Fonio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 W. Leite 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Fonio 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 W. Leite 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [4] Lukas Neumayer OR [WC] Lukas Palovic vs Sandro Kopp OR [7] Alibek Kachmazov



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Giovanni Fonio OR [Alt] Wilson Leite vs Mohamed Safwat



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Zsombor Piros vs Sumit Nagal



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sandro Kopp vs [7] Alibek Kachmazov



ATP Bratislava 1 Sandro Kopp Sandro Kopp 15 6 5 Alibek Kachmazov [7] • Alibek Kachmazov [7] 0 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Kachmazov 0-15 5-5 S. Kopp 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Kachmazov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Kopp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Kachmazov 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Kopp 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Kopp 30-40 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 A. Kachmazov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Kachmazov 0-15 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Kopp 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Kachmazov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Kopp 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Kachmazov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Kopp 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Kachmazov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Kopp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Kachmazov 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Kopp 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Kachmazov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

2. [2] Vitaliy Sachko vs [Alt] Ignacio Monzon



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Lyon (Francia) – Td Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Lyon Manuel Guinard [4] Manuel Guinard [4] 6 6 Georgii Kravchenko Georgii Kravchenko 0 1 Vincitore: Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Kravchenko 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 M. Guinard 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 G. Kravchenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Kravchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Guinard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-0 → 1-1 G. Kravchenko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 G. Kravchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 G. Kravchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Guinard 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Kravchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

1. [4] Manuel Guinardvs [Alt] Georgii Kravchenko

2. [5] Calvin Hemery vs [8] Mathias Bourgue



ATP Lyon Calvin Hemery [5] • Calvin Hemery [5] 0 0 Mathias Bourgue [8] Mathias Bourgue [8] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Hemery 0-1 M. Bourgue 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Harold Mayot vs Alexander Ritschard



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Quentin Halys vs Pablo Llamas Ruiz (non prima ore: 17:45)



Il match deve ancora iniziare

Court 23 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Jules Marie vs [Alt] Axel Garcian



ATP Lyon Jules Marie [3] Jules Marie [3] 6 6 Axel Garcian Axel Garcian 0 2 Vincitore: Marie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Marie 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Garcian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Marie 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Garcian 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Marie 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Garcian 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Marie 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Garcian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Marie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 A. Garcian 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 J. Marie 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Garcian 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Marie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Garcian 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

2. [WC] Tom Paris vs [7] Clement Tabur



ATP Lyon Tom Paris Tom Paris A 2 Clement Tabur [7] • Clement Tabur [7] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Tabur 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 T. Paris 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Tabur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 T. Paris 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Terence Atmane vs [4] Timofey Skatov (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Lyon Dennis Novak [1] Dennis Novak [1] 30 7 3 Joao Domingues • Joao Domingues 15 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Domingues 0-15 15-15 15-30 3-0 D. Novak 15-0 ace 2-0 → 3-0 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Novak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 D. Novak 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Domingues 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Novak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 30-30 3-4 → 3-5 D. Novak 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Novak 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Domingues 0-15 15-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Novak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Domingues 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Novak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. [1] Dennis Novakvs Joao Domingues

2. [6] Maxime Janvier vs [10] Eric Vanshelboim (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Alejandro Moro Canas vs [6] Kaichi Uchida



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Nottingham (Regno Unito) – 1° Turno Qualificazione, erba

Il match deve ancora iniziare

1. Steve Johnsonvs [WC] Arthur Fery

2. [Alt] Ryan Peniston vs Mattia Bellucci



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Arthur Cazaux vs Daniel Cox



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Rio Noguchi vs [10] Li Tu



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Laurent Lokoli vs [11] Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

3. Sho Shimabukuro vs [7] Aleksandar Kovacevic (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Nuno Borges vs [PR] Hyeon Chung



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Juncheng Shang vs [Alt] Stuart Parker



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Shintaro Mochizuki vs [7] Zachary Svajda



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Joris De Loore vs [9] Abdullah Shelbayh (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Otto Virtanen vs [WC] George Loffhagen



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Marius Copilvs [10] Gustavo Heide

2. [6] Bernard Tomic vs [7] Strong Kirchheimer



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Antoine Escoffier vs Daniel Masur (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Tung-Lin Wu vs [WC] Liam Draxl (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Beibit Zhukayev vs [6] Yuta Shimizu



Il match deve ancora iniziare

CENTER COURT – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Nick Chappell vs [WC] John Hallquist Lithen



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Evan Zhu vs [8] Alex Rybakov



Il match deve ancora iniziare

3. Denis Yevseyev vs Joao Lucas Reis Da Silva (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Kaito Uesugi vs [9] Colin Sinclair



Il match deve ancora iniziare

2. Michael Zheng vs Daniel Rodrigues



Il match deve ancora iniziare