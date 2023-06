Novak Djokovic dopo la vittoria del Roland Garros: “pensate al presente e non al passato, se volete un futuro migliore andatevelo a prendere” Parla anche Ruud (Con i video della Finale)

Novak Djokovic : “Grazie ancora una volta per questa atmosfera speciale. Sono molto felice di poter condividere con voi questa giornata molto particolare della mia vita. Non è una coincidenza che abbia vinto qui il 23mo torneo dello Slam perché questo torneo è stato sempre il più difficile da vincere per me. Provo tante emozioni, sono molto fiero e molto felice di essere su questo campo. Grazie per la vostra presenza e il vostro sostegno. Sto ancora cercando un professore di francese“.

Caspar sei una delle migliori persone sul circuito. Lo dico perché è importante sapere che una persona abbia i giusti valori, tu e i tuoi genitori siete sempre stati gentili con me e il mio team, quindi meritate grande rispetto anche per questo motivo. Mi dispiace per il risultato odierno, non è il modo migliore per vincere il torneo, ma hai fatto due anni eccellenti, sei stato uno dei più continui con tre finali Slam negli ultimi cinque tornei e questo significa tantissimo. Ti auguro il meglio, spero tu vinca con tutti tranne che contro di me”.

Alla mia famiglia e al mio staff: sapete i momenti difficili che abbiamo passato, vi ringrazio per la tolleranza e la pazienza, vi ho torturato nelle ultime due settimane. Siete la mia roccia e non smettete mai di credere in me. Uno Slam è uno Slam, ogni singolo giocatore sogna di vincere il trofeo almeno una volta, io sono più che fortunato per averne vinto 23 ed è una sensazione incredibile.

Vorrei mandare un messaggio a ogni bambino, ovunque siate e qualunque sia la vostra passione. A sette anni io sognavo di vincere Wimbledon e diventare numero 1 al mondo e sono grato di essere qui avendo ottenuto tanto. Ma ho avuto il potere per creare il mio destino e voglio dire: pensate al presente e non al passato, se volete un futuro migliore andatevelo a prendere. Voglio ringraziare i calciatori qui: Giroud, Ibrahimovic, Mbappé. Grazie per essere venuti, spero vi siate divertiti. Per me è un grande onore. Ci vediamo l’anno prossimo“.

Casper Ruud : “Ogni volta che gioco con Novak, è sempre in un grande match, per cui lui è sempre motivato a cercare di vincere. Sento come se avessi giocato molte volte contro la sua miglior versione, quando è veramente concentrato non ti dà nulla. Rende molto difficile vincere tutti i punti contro di lui, legge molto bene il gioco ed è difficile fare punti vincenti contro di lui.

Credo di aver avuto un buon inizio e lui ha commesso alcuni errori, forse sentendosi un po’ nervoso. Ma ho avuto alcuni punti gratis all’inizio e mi trovavo avanti 3-0. Questo è stato un ottimo modo per me di iniziare. Poi da lì, ha diminuito gli errori e ha trovato il suo livello e il suo ritmo. Penso di aver avuto un buon piano di gioco e ha funzionato bene all’inizio. Anche perché lui ha commesso alcuni errori, ma poi ha semplicemente alzato il livello, come sa fare. Non è la prima volta che lo fa. Si capisce perché ha vinto 23 Slam dal modo in cui ha ribaltato il primo set e ha alzato il livello nel secondo e terzo quando doveva farlo.

Chiunque giochi in una finale del Grand Slam sarà un buon giocatore. Ma i tre giocatori con cui ho giocato sono Rafa che cercava il record di 22 in quel momento, poi Carlos che era in grande forma a New York e qui con Novak che cercava il 23 esimo Slam. Ho giocato contro giocatori molto forti. Ci sono stati altri tennisti in finale, anche negli ultimi anni, che forse erano più battibili, perché questi ragazzi sono davvero super.

Penso che questa sia forse la finale più importante che ho disputato in carriera. La prima volta è stata buona, ma qui ho dimostrato che quello che è successo l’anno scorso non è un caso isolato. Probabilmente mi farò rispettare di più agli occhi dei miei avversari. Vincere un Grande Slam è il mio grande sogno, ci sono andato vicino, quindi continuerò a lavorare e proverò a raggiungerlo un giorno”.

