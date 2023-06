Avvenire: anche il figlio d’arte Pietro Gaudenzi nel main draw (Under 14)

Siamo solo al secondo giorno di gare alla 56ª edizione del Torneo Avvenire e già i campi in terra rossa del Club Ambrosiano hanno dato i primi verdetti. In attesa di conoscere la composizione dei tabelloni principali (che verranno compilati solo in serata), si sono conclusi i match di qualificazione dei due tornei. Già, perché accanto al tradizionale torneo Under 16, uno dei più iconici nel calendario del Tennis Europe Junior Tour, è in programma anche una competizione tutta nuova, dedicata ai più giovani Under 14. Pronti, via e già il primo qualificato parla italiano. Si tratta di Lorenzo Berto che, battendo il ceco Adam Duda per 6-1 6-3, si è guadagnato meritatamente un posto nel main draw. Classe 2007, n.243 del ranking mondiale, il trevigiano, che ha cominciato a giocare a tennis a 7 anni dopo aver frequentato un centro estivo ed è allenato dal maestro Germano Pedrazzi, può alzare le braccia al cielo per festeggiare l’ingresso nel main draw. Tanti i milanesi in vetrina nella caldissima domenica al circolo di via Feltre: Andrea Tognolini ha battuto, con il risultato di 6-0 7-6, la testa di serie n.2 Matteo Gribaldo mentre Edoardo Cecchetti ha superato 6-3 6-2 il connazionale Edoardo Dolcetta-Capuzzo. Bella prova anche per Matteo Brianza, che è riuscito ad avere la meglio sulla testa di serie n.7, il belga Nand Vandepoele per 6-4 6-4 che lo precedeva nel ranking di 270 posizioni. Continua intanto la corsa della testa di serie n.1 del tabellone, Rodrigo Duarte (n.181 della classifica Tennis Europe) che, dopo aver sconfitto all’esordio l’azzurro Pietro Sagone, si è ripetuto battendo, con un duplice 6-4, Mattia Bille. Anche per il portoghese si aprono le porte del tabellone principale.

Ma la palma di miglior match di giornata se l’è guadagnata la sfida tra Alessandra Fiorillo e la moldava, ma con un passato in Italia, Catalina Sacagiu. È finita 2-6 6-3 10/8 per la siciliana che a fine incontro non ha nascosto la sua soddisfazione: “Questo match l’ho vinto di testa. Sotto 2-5 nel tie-break, sono stata coraggiosa e ho continuato a spingere. È da tanto che inseguo un buon risultato in un torneo importante come l’Avvenire, speriamo sia la volta buona”. Reduce dalla vittoria di un torneo giocato sul cemento a Malta, Alessandra ha faticato a entrare in partita, soprattutto a causa della qualità del tennis offensivo dell’avversaria. Se il torneo Under 16 conferma anche nel tabellone cadetto la qualità dei suoi interpreti, sorprende in positivo il torneo Under 14, che domenica ha espresso i propri qualificati. Come nel caso dell’appassionante sfida tra Marco Brignoli e il milanese Teo Moscaretti, conclusasi a favore di quest’ultimo solo dopo il super tie-break (2-6 6-2 11/9). Guadagna il tabellone principale anche Pietro Gaudenzi, figlio del presidente Atp ed ex davisman azzurro Andrea, che ha sconfitto Pietro Bramanti 6-2 4-6 10/5. Lunedì prendono il via i main draw, a partire dalle ore 10, con l’entrata al club di via Feltre sempre gratuita. Alla stessa ora, sui campi dell’Aspria Harbour Club Milano si giocherà il primo turno del torneo Under 14 femminile.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 56° TORNEO AVVENIRE

Qualificazioni maschili Under 16, turno decisivo

A. Tognolini (Ita) b. M. Gribaldo (Ita) 6-0 7-6, L. Berto (Ita) b. A. Duda (Cze) 6-1 6-3, R. Duarte (Por) b. M. Bille (Ita) 6-4 6-4, E. Cecchetti (Ita) b. E. Dolcetta-Capuzzo (Ita) 6-3 6-2, N. Satta (Ita) b. S. Massellani (Ita) 6-3 6-2, M. Brianza (Ita) b. N. Vandepoele (Bel) 6-4 6-4. Da concludere: R. Terzoli (Ita) – G. Casucci (Ita) , M. Ruspaggiari (Ita) – C. Pizzolante (Ita) .

Qualificazioni femminili Under 16, turno decisivo

M. Matias (Por) b. D. Viggiani (Ita) 1-6 7-5 10/6, O. Derboyan (Rus) b. E. Baroni (Ita) 7-5 6-4, A. Fiorillo (Ita) b. C. Sacagiu (Mda) 2-6 6-3 10/8, A. Shkutova (Rus) b. B. Bruni (Ita) 6-1 6-0, S. Cucu (Rou) b. E. Allegra (Ita) 3-6 7-6 10/4, D. Gramaticopolo (Ita) b. N. Rezzonico (Sui) 6-1 6-1. Da concludere: B. Cocomazzi (Ita) – G. Di Concetto (Ita) , B. Giorgetti (Ita) – M. Santos (Por) .

Qualificazioni maschili Under 14, turno decisivo

R. Pretolani (Ita) b. E. Morera (Ita) 6-1 6-2, P. Gaudenzi (Ita) b. P. Bramanti (Ita) 6-2 4-6 10/5, T. Mascaretti (Ita) b. M. Brignoli (Ita) 2-6 6-2 11/9, R. Gualerzi (Ita) b. V. Peluffo (Ita) 7-6 7-5. Da concludere: A. Parnet (Fra) – M. Pesenti (Ita) , Z. Roveri (Ita) – L. Rampinelli (Ita), R. Polito (Ita) – B. Andreani (Ita), A. Cerbo (Ita) – L. Neri (Ita) .

Qualificazioni femminili Under 14, turno decisivo

I. Cretan (Rou) b. V.M. Tiglea (Ita) 6-2 7-5, G. Sorini (Ita) b. A.C. Azoitei (Rou) 6-4 6-4, O. Rotteglia (Ita) b. A. Tserenova (Rus) 6-3 7-5, T.G. Tamirsi (Rou) b. E. Chiesi (Ita) 6-3 6-1, J. Kymalainen Brekalo (Cro) b. E. Corsi (Ita) 7-5 5-7 10/8, L. Chetry Rodríguez (Esp) b. A. Schober (Aut) 6-1 6-7 10/3, D. Kokotuha (Rus) b. V. Hafstrom (Swe) 6-4 6-4. Da concludere: A. Sechko (Blr) – V. Mavero (Ita).