Novak Djokovic conquista il suo terzo Roland Garros, segna un nuovo record di titoli del Grand Slam. Da domani nuovamente al n.1 del mondo. Il serbo è ancora in corsa per fare il Grande Slam quest’anno

Si discute molto dei passaggi di testimone e di come la nuova generazione si stia affermando nel mondo del tennis. Ma Novak Djokovic ha un messaggio da trasmettere: ragazzi, sono ancora qui. A 36 anni, il serbo ha chiaramente dimostrato che ha ancora molto da dare e ha scritto un’altra pagina della storia, conquistando il Roland Garros per la terza volta nella sua carriera. È stato nel “campo” di Rafael Nadal che Nole ha stabilito il suo record di titoli del Grand Slam, con 23.

Djokovic ha sconfitto Casper Ruud con i punteggi 7-6(1), 6-3 7-5, nella finale che gli ha anche restituito lo status di numero uno al mondo. Dopo una stagione su terra battuta piena di dubbi e senza titoli, il serbo è riuscito a raggiungere il suo obiettivo di raggiungere l’apice della forma sulla sacra terra rossa di Parigi. Il norvegese si è comportato decisamente meglio rispetto alla finale della stagione precedente, ma ciò non è stato sufficiente per sconfiggere la leggenda che continua a crescere. Dobbiamo dire la verità, il primo set è stato assolutamente determinante. Ruud ha osato sognare una sorpresa monumentale quando ha condotto per 4-1, ma Djokovic ha stretto i denti, si è concentrato e ha riequilibrato le cose fino al tie-break. E quando è arrivato il momento della verità si è trasformato. Nole ha ottenuto una vittoria perfetta nei tie-break del torneo (sei su sei), con solo un errore non forzato commesso se li sommiamo tutti! Questo è stato un chiaro punto di svolta per un Djokovic che, da quel momento in poi, ha giocato molto meglio di Ruud.

Djokovic non ha più affrontato una palla break e ha costruito il suo vantaggio con naturalezza. Ruud ha resistito e non ha mai gettato la spugna, nemmeno nel terzo set, ma la resistenza è terminata quando è stato brekkato sul 5-5 nel terzo set. Nole non ha tremato e il 23° titolo del Grand Slam si è assicurato. Storia fatta nel pieno Court Philippe Chatrier. Con Djokovic a ripetere il suo messaggio. Ragazzi… Carlos, Holger, Jannik, Matteo, Stefanos, Felix e tanti altri… Sono ancora qui.

Ora l’attenzione si sposta verso un altro obiettivo storico: diventare il secondo uomo della storia a vincere il Grande Slam, dopo Rod Laver negli anni ’60. Il serbo potrebbe farlo a 36 anni e, per ora, è a metà strada, avendo vinto l’Australian Open e Roland Garros.

Questa è solo la terza volta che Djokovic vince i primi due Grand Slam del calendario. Nel 2016 perse subito al terzo turno di Wimbledon contro Sam Querrey, ma nel 2021 vinse a Londra e mancò di una sola vittoria il Grand Slam, perdendo solo nella finale degli US Open contro Daniil Medvedev.

Djokovic sicuramente non dimenticherà mai l’11 giugno 2023. È stato in questo giorno che il serbo è diventato il detentore del record di titoli del Grand Slam, spezzando il pareggio con Rafael Nadal, e proprio al Roland Garros, il torneo che ha caratterizzato l’intera carriera dello spagnolo. Ma questo giorno non è stato “solo” per celebrare questo traguardo. Infatti, Nole ha raggiunto una serie di altre importanti pietre miliari, una delle quali ha strappato a Rafa.

Nole è diventato il campione più anziano nella storia di Roland Garros, superando di pochi giorni il record che Nadal aveva stabilito nella stagione precedente. Djokovic ha alzato il trofeo a 36 anni e 20 giorni, mentre Rafa lo ha fatto nel 2022 a 36 anni e due giorni.

Come abbiamo già detto Novak Djokovic ha vinto l’edizione 2023 del Roland Garros e, tra molti record storici, ce n’è uno che pesa più di tutti gli altri: per la prima volta nella storia, il serbo si colloca in cima alla lista dei giocatori con più titoli del Grand Slam nel singolare maschile. Il serbo raggiunge il 23° titolo Major, superando i 22 di Rafael Nadal proprio sul palco che ha reso lo spagnolo una leggenda, e eguaglia il record femminile dell’Era Open, che appartiene a Serena Williams. Ora, solo Margaret Court (24) ne ha di più vedremo per quanto tempo.

TITOLI DEL GRAND SLAM, SINGOLARE MASCHILE:

Novak Djokovic, 23

Rafael Nadal, 22

Roger Federer, 20

Pete Sampras, 14

GS Roland Garros Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 7 6 7 Casper Ruud [4] Casper Ruud [4] 6 3 5 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Casper Ruud 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1