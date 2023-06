Challenger Nottingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Mattia Bellucci ai nastri di partenza. Andy Murray guida il seeding

Challenger Nottingham – Tabellone Principale – erba

(1/WC) Murray, Andy vs Qualifier

Grenier, Hugo vs Choinski, Jan

(Alt) Peniston, Ryan vs Bellucci, Mattia

Kudla, Denis vs (8) Stricker, Dominic

(3) Borges, Nuno vs (PR) Chung, Hyeon

Hong, Seongchan vs Yunchaokete, Bu

Qualifier vs Broady, Liam

Shimabukuro, Sho vs (7) Kovacevic, Aleksandar

(6) Kokkinakis, Thanasi vs Qualifier

(Alt) Hsu, Yu Hsiou vs Qualifier

Diallo, Gabriel vs Couacaud, Enzo

Qualifier vs (4) Vukic, Aleksandar

(5) Koepfer, Dominik vs (PR) Vesely, Jiri

Johnson, Steve vs (WC) Fery, Arthur

Virtanen, Otto vs (WC) Loffhagen, George

Qualifier vs (2) Lestienne, Constant

(1) De Loore, Jorisvs Saville, LukeBroom, Charlesvs (9) Shelbayh, Abdullah

(2) Cazaux, Arthur vs (WC) Samuel, Toby

Cox, Daniel vs (8/Alt) Mejia, Nicolas

(3) Lokoli, Laurent vs (WC) Whitehouse, Mark

(WC) Wendelken, Harry vs (11) Michelsen, Alex

(4) Shang, Juncheng vs Harris, Billy

(Alt) Parker, Stuart vs (12) Rincon, Daniel

(5) Noguchi, Rio vs (Alt) Hussey, Giles

McCabe, James vs (10) Tu, Li

(6) Mochizuki, Shintaro vs Ayeni, Alafia

(WC) Monday, Johannus vs (7) Svajda, Zachary

1. [WC] Johannus Mondayvs [7] Zachary Svajda2. [2] Arthur Cazauxvs [WC] Toby Samuel

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Juncheng Shang vs Billy Harris

2. [3] Laurent Lokoli vs [WC] Mark Whitehouse

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Cox vs [8/Alt] Nicolas Mejia

2. [WC] Harry Wendelken vs [11] Alex Michelsen

3. [1] Joris De Loore vs Luke Saville

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Rio Noguchi vs [Alt] Giles Hussey

2. James McCabe vs [10] Li Tu

3. [Alt] Stuart Parker vs [12] Daniel Rincon

4. [6] Shintaro Mochizuki vs Alafia Ayeni

5. Charles Broom vs [9] Abdullah Shelbayh