Video del Giorno: Carlos Alcaraz mette a segno il punto dell’anno?

Non è sicuramente, per il momento, la performance più brillante di Carlos Alcaraz al Roland Garros, ma il giovane spagnolo ha dato vita a uno di quei momenti indimenticabili che sembrano essere frutto della sua pura invenzione. In una partita combattuta contro il numero tre del mondo, Novak Djokovic, Alcaraz ha dimostrato ancora una volta perché è considerato già un campione nel circuito maggiore.

Dopo un intenso scambio, il serbo Djokovic ha eseguito una palla corta altamente precisa, mettendo Alcaraz in una posizione difficile. Tuttavia, la risposta del murciano è stata impressionante.

Quello che è seguito è stato un vero spettacolo di abilità. Combinando il suo prodigioso talento con una grinta indomabile, Alcaraz ha risposto con un colpo straordinario che ha fatto alzare in piedi l’intero stadio. Il punto, eseguito con una maestria rara da vedere, ha suscitato non solo l’ammirazione del pubblico, ma anche quella di Djokovic.

ALCARAZ: IL PUNTO DEL TORNEO IN TWEENER