Polemica al Roland Garros 2023: squalifica discutibile lascia un amaro retrogusto nel torneo di doppio

Le tenniste Sara Sorribes e Marie Bouzkova sono avanzate nel torneo di doppio femminile a Roland Garros 2023, non grazie a un’accesa competizione, ma a causa di una controversa squalifica delle loro avversarie giapponesi. Quest’ultima è avvenuta a seguito di un colpo accidentale da parte di Miyu Kato a una raccattapalle, incidente che, a detta di molti spettatori e alcuni tennisti e analisti, ha evidenziato una condotta che lasciava molto a desiderare.

Il momento in cui Kato ha colpito la raccattapalle ha scatenato un grande dibattito tra il pubblico e gli esperti del tennis. Tuttavia, la reazione di Sorribes e Bouzkova ha suscitato ancor più critiche. La coppia, formata da una ceca e una spagnola, è stata colta ridendo mentre la squalifica era in corso, squalifica che avevano richiesto al giudice di sedia. Questo comportamento è stato interpretato da alcuni come antisportivo.

Gilles Simon, rispettato analista del tennis ed ex tennista top ten, ha espresso la sua opinione sul sito di notizie sportive Sportskeeda, affermando: “Non puoi richiedere una squalifica in una situazione del genere. Credo che avranno difficoltà a dormire dopo questo”. Alizé Cornet ha fatto eco a queste parole, mostrando il suo sostegno alle giocatrici giapponesi e criticando Bouzkova e Sorribes.

Le conseguenze di questo evento non si sono limitate al campo. Le reazioni sono infiammate sui social media, con molti utenti che hanno rivolto insulti non filtrati alle due tenniste. Nel frattempo, Kato ha pubblicamente chiesto scusa per l’incidente e ha rivelato che a lei e alla sua compagna sono stati sottratti il premio in denaro e i punti di ranking che avrebbero dovuto ricevere.

L’episodio ha senza dubbio lasciato una macchia sul torneo di quest’anno, con la speranza che le implicazioni di questo incidente possano essere affrontate per garantire un fair play più equo nei tornei futuri.