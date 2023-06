Roland Garros: Tennista squalificata dopo una pallata. Rune dorme 13 ore al giorno

La giornata di domenica a Roland Garros si è aperta con un episodio assolutamente insolito, quando la coppia formata dalla giapponese Miyu Kato e dall’indonesiana Aldila Sutjiadi è stata squalificata durante il loro match degli ottavi di finale del torneo. Il motivo? La tennista giapponese ha colpito involontariamente con una palla una raccattapalle che si trovava in fondo al campo.

Né la giocatrice né la raccattapalle stavano prestando attenzione nel momento dell’accaduto e, inizialmente, l’arbitro ha assegnato solo un warning alle due giocatrici. Tuttavia, la situazione ha subito una svolta inaspettata quando la spagnola Sara Sorribes Tormo e la ceca Marie Bouzkova, avversarie di Kato e Sutjiadi, hanno insistito affinché venisse chiamato il Supervisor del torneo. Le due tenniste hanno ripetuto a più riprese che la raccattapalle colpita dalla palla “era scoppiata a piangere”.

Al momento della controversia, Sorribes e Bouzkova avevano vinto il primo set al tie-break, ma stavano perdendo il secondo per 1-3. Il match, tuttavia, non è andato oltre a causa dell’incidente e della successiva squalifica di Kato e Sutjiadi.

Questo fatto evidenzia quanto sia importante la sicurezza in campo, non solo per i giocatori, ma anche per tutti coloro che lavorano attorno alla partita. La decisione del Supervisor, sebbene drastica, ha inviato un messaggio chiaro a tutti: il rispetto delle regole e la sicurezza dei presenti sono prioritari.

PALLATA “ALLA DJOKOVIC” NEL DOPPIO: TENNISTA SQUALIFICATA



PRESS CONFERENCE RUNE: “DORMO FINO A 13 ORE AL GIORNO”