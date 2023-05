Roland Garros: Sinner domina Muller, comodo esordio per Jannik nella serata di Parigi

Esordio sul velluto per Jannik Sinner nella prima serata sul Chatrier. Il top10 azzurro domina il francese Alexandre Muller forte di un tennis troppo veloce, continuo e intenso per le capacità del rivale, sconfitto per 6-1 6-4 6-1 in un’ora e 46 minuti. Non c’è stata di fatto partita, Jannik è stato nettamente superiore in ogni situazione, dai colpi d’inizio gioco allo scambio, condotto dall’azzurro con una velocità di crociera abbinata a profondità e sicurezza impossibili contenere per il n.101 al mondo, buon giocatore da Challenger ma con precisi limiti tecnici. Sinner ha servito discretamente (poco sotto al 60% di prime in campo), ricavando oltre l’80% dei punti, e più del 60% sulla seconda. Ma è stata la risposta il singolo colpo che ha scavato un abisso tra i due. Il servizio del transalpino non è altro che una sicura rimessa in gioco, troppo facile per un Jannik molto concentrato aggredire la palla con la sua risposta poderosa e spingere con tale violenza e precisione da mandare a gambe all’aria qualsiasi possibile contro mossa dl Muller, totalmente in balia dell’azzurro in moltissime situazioni.

La differenza di potenza, intensità e sicurezza nel palleggio a favore di Jannik è stata abissale, tanto che dopo aver subito una piccola “punizione” nel primo set, Alexandre ha pensato bene di scappare letteralmente dallo scambio e buttarsi avanti o rischiare l’accelerazione stretta a tutto braccio appena possibile, visto la sua totale incapacità di reggere i ritmi infernali imposti da Sinner. C’è riuscito decentemente nel secondo set, nel quale ha perso solo un turno di servizio (il primissimo), restando almeno aggrappato alla partita, anche grazie agli errori di uno Jannik così superiore da distrarsi un po’ in certe occasioni.

Poco male, alla fine quest’incontro è diventato una sorta di ottimo allenamento agonistico, buono per provare un po’ di colpi, soprattutto la risposta, e anche alcuni schemi offensivi per lui meno usuali, come l’attacco seguendo la smorzata, o accompagnando in avanti un rovescio cross. Un match comodo, rapido, senza problemi di alcun tipo. Un esordio ideale per un torneo lungo, difficile, nel quale essere freschi e risparmiare energie è molto importante. Al prossimo turno Jannik trova il tedesco Daniel Altmaier (n.79 ATP), che l’azzurro ha battuto a US Open 2022 in cinque set. Un match da giocare con attenzione, ma nel quale l’altoatesino parte nettamente favorito, ancor più se confermerà la concentrazione e buone sensazioni mostrate oggi al Bois de Boulogne.

Marco Mazzoni

La cronaca

La prima sessione serale di Roland Garros inizia con Jannik Sinner al servizio. Vince i primi due punti, poi commette tre errori e concede una palla break a Muller. La cancella col suo marchio di fabbrica, uno scambio in progressione chiuso con una bordata cross di diritto. Scampato il pericolo, 1-0 Sinner. Nel primo game in risposta, Jannik impone una velocità in scambio, profondità e intensità che il 26enne di Poissy stenta a contenere, e soprattutto non sembra aver armi tecniche per sbaragliare il “muro” dell’azzurro. Sinner si porta 15-40 e strappa il BREAK con una risposta di diritto cross terrificante tanto è veloce e stretta, 2-0. C’è molto vento sul Chatrier, ma Jannik è molto concentrato, sembra non voler lasciare alcuno spazio al rivale, preso “a pallate”. Muller soprattutto sul diritto fa enorme fatica ad aprire e giocare con sicurezza, tanto è pesante e profondo lo scambio imposto dall’azzurro, che vola 3-0 in totale sicurezza. Muller riesce finalmente ad entrare in partita, vince un turno di servizio a 30, ma in risposta non riesce minimamente ad impensierire Jannik. Sul 4-1 è impressionante la differenza di cambio di ritmo nel palleggio tra i due, quando Sinner decide di accelerare, ha un’altra cilindrata e sicurezza, e tra i due diritti c’è un abisso. Si butta avanti con quel che ha Alexandre, ma il passante dell’altoatesino è una sentenza. 15-40, due palle per il doppio break. Trasforma la prima Jannik, una risposta di rovescio in salto è mal gestita da Muller. 5-1 Sinner. Serve per il set, vola 40-0 ma si addormenta un po’, e perde improvvisamente quattro punti, c’è una palla break per Muller. Tira un diritto violentissimo dal centro e la annulla. Dopo i primi errori all’avvio, di fatto, “no match”. Con un paio di ottime prime, è 6-1 Sinner. Eccetto un paio di sbavature minime, è nettissimo il gap tra i due.

Sinner scappa subito avanti all’avvio del secondo set con un break a zero, feroce il suo pressing, troppo per la capacità difensiva del francese. Anche la prima di servizio è in ritmo, trova il primo Ace e con un altro diritto potente si prende il punto del 2-0. Il primo punto del terzo game è l’immagine del match: Muller si butta avanti per scappare dalla morsa di Sinner, rischia con il massimo delle sue possibilità, ma difetta di potenza e di mano, Jannik si difende e trova un bel lob vincente. È uno dei rari scambi combattuti dell’incontro, e lo vince l’azzurro. Alexandre riesce a portare a casa, con enorme fatica, il secondo gioco del match, per il 2-1. Il parziale avanza sui turni di servizio, Muller con un tennis molto offensivo e cercando di scambiare il meno possibile, a costo di prendersi rischi assoluti, riesce a restare in scia all’azzurro, che veleggia su un mare tranquillo nei suoi game. Sul 5-3, Jannik in risposta alza di nuovo il livello, controlla lo scambio con una velocità incredibile e le rincorse di Muller sono inutili, perdenti. Vola 15-40, a due set point. Sbaglia un rovescio in scambio sul primo, un po’ pigro nell’aggredire la palla (raro per lui); rischia una risposta lungo linea vincente, ma tira addirittura fuori dal corridoio, pessima esecuzione onestamente. Forse persino un po’ distratto l’azzurro, tanto è superiore in campo, così da sbagliare qualcosa e non riuscire a chiudere il secondo set (ben 12 errori gratuiti nel parziale, infatti). Poco male, serve sul 5-4 e chiude senza problemi anche il secondo parziale in 46 minuti senza concedere palle break e nemmeno arrivare ai vantaggi nei suoi game.

Terzo set, Muller to serve, ma Sinner in risposta cerca subito di scappare via. Spinge forte, si porta 0-30 e poi 30-40, nonostante un vento davvero teso che in questo game rende difficile controllare la palla. La risposta di rovescio di Jannik è profonda, Alexandre si vede arrivare una “pallata” addosso che non riesce a gestire, staccando la palla. BREAK Sinner, 1-0 e servizio. Forte dell’ampio vantaggio, Jannik ora prova soluzioni diverse, come l’approccio alla rete seguendo convinto la smorzata di diritto, uno schema che funziona pure bene. Il servizio lo sostiene, tutto scorre rapido e sicuro, “troppo” rapido e sicuro per Muller. 2-0 Sinner. Muller ormai non ci crede più, probabilmente anche stremato dopo un’ora e mezza di rincorse e di un ritmo assolutamente superiore ai suoi standard. Forza col diritto e sbaglia il francese, sul 15-40 Jannik ha due chance per il doppio allungo. Si prende la seconda, pure sfortunato Alexandre con un suo approccio deviato lungo dal nastro, su di una “smorza” non esattamente irresistibile del nostro. 3-0 e doppio break per Sinner (parziale di 12 punti a 3 nel set). Jannik fa quel che vuole in campo, vola 5-1 e chiude l’incontro con il terzo break del parziale, con uno smash perentorio riprendendo una palla corta tirato da chi davvero non ne poteva più. Un successo comodo, limpido, ottimo perché ha durato poca fatica e non ci sono stati intoppi. Anche essere “scappato” rapidamente dal fresco della serata parigina è un altro bonus di una serata perfetta.

Jannik Sinner vs Alexandre Muller