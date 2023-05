Djokovic: “Il mio corpo non recupera come un tempo, non so quanto tempo mi resta”

La carriera di Novak Djokovic potrebbe terminare prima del previsto? Dopo molte interviste nelle quali il super campione serbo, nonostante i 36 anni compiuti, confermava la propria “fame” di tennis e di voler riscrivere i record della disciplina, arriva una dichiarazione sibillina che pone non pochi dubbi sul proprio futuro agonistico. In un’intervista rilasciata a Tennis Majors, Novak si è detto dubbioso sul proprio futuro poiché il suo corpo non riesce a recuperare come un tempo dagli acciacchi, facendo intendere che la fine della sua straordinaria avventura tennistica potrebbe arrivare anche prima del previsto.

“Quando ho detto in un’altra intervista che le cose non sono più le stesse, mi riferivo al modo in cui il mio corpo riesce a riprendersi. Ho sempre più difficoltà, sento dolore più frequentemente e la verità è che succede sempre qualcosa, quasi ogni settimana ho un problema fisico. Non so per quanto tempo rimarrò motivato considerando questo e il fatto che ho già ottenuto quasi tutto ciò che si può ottenere nel mondo del tennis. Sono molto onesto, mi sono posto più volte la domanda su quanto ancora sentirò il fuoco competitivo che mi spinge a continuare. In questo momento, il desiderio è ancora lì. Ma ho 36 anni e le cose possono cambiare rapidamente. La storia di questo sport è ancora in gioco, quasi in ogni torneo posso battere un record, ma voglio comunque continuare”.

L’arrivo di giovani rivali è da un lato uno stimolo, ma anche una constatazione del tempo che passa. “Sempre più giovani stanno emergendo, la competizione sta crescendo. Sento di dover fissare obiettivi chiari per me stesso e progettare un percorso chiaro per raggiungerli. Vedremo per quanto ancora voglio continuare a spingermi al limite per provare a vincere”.

È la prima volta che il serbo parla così apertamente del suo fine carriera, che vede legato alla resistenza del fisico abbinato alla motivazione. Chissà che in caso di vittoria del 23esimo Slam, che lo porterebbe davanti a Nadal come recordman all time di tornei Major, la fine della sua carriera possa avvicinarsi concretamente.