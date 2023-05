Roland Garros – Primo Turno Italiani: I risultati con il dettaglio del Day 1 degli azzurri. 5 su 5 quest’oggi. Lorenzo Sonego batte nuovamente Shelton. Sara Errani ritorna alla vittoria a Parigi. Lorenzo Musetti parte bene ed accede al secondo turno

Lorenzo Sonego ha confermato la sua discreta forma con una vittoria convincente su Ben Shelton al primo turno del Roland Garros. Il giocatore italiano, numero 45 del mondo, ha trionfato con lo score di 6-4 3-6 6-3 6-3, dimostrando un gioco solido e una grinta indomabile.

Nonostante un breve calo nel secondo set, Sonego ha mostrato una prestazione di grande qualità. Al secondo turno, avrà l’occasione di misurarsi contro Ugo Humbert.

Il match con Shelton ha visto Sonego partire con grande determinazione, ottenendo un break nel terzo game e mantenendo un servizio impeccabile. Questa pressione costante ha messo in difficoltà l’americano Shelton. Con turni di battuta rapidi e precisi, Sonego ha concluso il primo set con un convincente 6-4 in soli 39 minuti.

Il secondo set ha visto un tentativo di fuga da parte dell’italiano, con un vantaggio di 2-0 e 3 a 1. Tuttavia, Shelton ha dimostrato coraggio e spirito, recuperando il break e finendo il set 6-3 a suo favore. Un cambio di marcia inaspettato che ha infranto l’inerzia di Sonego.

Nel terzo set, Sonego è riuscito a riportarsi in vantaggio, anche se ha dovuto faticare. Avanti 3-0, ha avuto un calo, perdendo il break conquistato e portando il punteggio a 3-2. Ma Sonego ha risposto subito, riprendendo il vantaggio e chiudendo il set 6-3.

Il quarto e ultimo set ha visto Sonego completamente al comando. L’italiano ha subito preso il largo, portandosi sul 5-1. Nonostante un tentativo di recupero da parte di Shelton, Sonego ha mantenuto la calma e la concentrazione e ha chiuso il set, e il match, con un 6-3.

Dopo 2 ore e 53 minuti, Sonego ha celebrato la sua vittoria. Questo successo segna la sua seconda vittoria su Shelton, e dimostra la sua determinazione e la sua capacità di resistere alla pressione, caratteristiche che gli saranno molto utili nei prossimi turni del torneo.

Shelton Sonego Ace 3 4 Double faults 13 0 First serve 69/118 (58%) 60/98 (61%) Win on 1st serve 50/69 (72%) 41/60 (68%) Win on 2nd serve 17/49 (35%) 22/38 (58%) Max Speed 224 km/h (139 mph) 213 km/h (132 mph) 1st Serve Average Speed 184 km/h (114 mph) 186 km/h (115 mph) 2nd Serve Average Speed 155 km/h (96 mph) 151 km/h (93 mph) Break points won 4/8 (50%) 7/12 (58%) Receiving points won 35/98 (36%) 51/118 (43%) Winners 26 30 Unforced errors 49 35 Forced errors 35 41 Net points won 23/34 (68%) 26/32 (81%)

Errani Teichmann Ace 0 3 Double faults 2 7 First serve 61/84 (73%) 51/100 (51%) Win on 1st serve 39/61 (64%) 30/51 (59%) Win on 2nd serve 8/23 (35%) 24/49 (49%) Max Speed (km/h / mph) 166 / 103 183 / 113 1st Serve Average Speed (km/h / mph) 121 / 75 164 / 101 2nd Serve Average Speed (km/h / mph) 108 / 67 132 / 82 Break points won 6/12 (50%) 4/10 (40%) Receiving points won 46/100 (46%) 37/84 (44%) Winners 13 48 Unforced errors 18 62 Forced errors 25 18 Net points won 14/21 (67%) 21/31 (68%)

, ex finalista del Roland Garros, torna a far parlare di sé, conquistando una grande vittoria in rimonta al Roland Garros. Dopo 11 anni dalla sua finale, Errani ha dimostrato una volta di più la sua maestria sulla terra rossa, vincendo per la prima volta dal 2020.La tennista romagnola ha sconfitto la svizzeracon il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, guadagnandosi un posto nel secondo turno dello Slam parigino.Nel primo set, la svizzera Teichmann aveva inizialmente preso il sopravvento, ottenendo un break nel quarto gioco. Nonostante non aver sfruttato due set point nell’ottavo gioco, è riuscita a vincere il set con un punteggio di 6-3.La partita si è però capovolta nel secondo set. Dopo ben quattro break consecutivi dal quarto al settimo game Errani, sul punteggio di 4-4, ha aumentato la pressione e si è assicurata il set per 6-4. Questo ha fatto la differenza, perché nel set decisivo Sara ha dominato, chiudendo 3-6 6-4 6-2 dopo 2 ore e 16 minuti di gioco.Errani ha così conquistato il pass per il secondo turno, dove affronterà la vincitrice del match tra, testa di serie n.17, ha giocato un buon match nel suo debutto al, battendo lo svedesein modo convincente con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-4. Dopo un primo set travagliato, il giovane tennista di Carrara ha mostrato tutte le qualità che lo hanno reso uno dei migliori 20 tennisti del mondo, non lasciando alcuna possibilità al suo avversario.Musetti sicuramente convincente con la prima di servizio. Sono cinque gli ace a referto per l’azzurro, che ha vinto il 79% dei punti quando ha servito la prima. Musetti ha chiuso con 35 vincenti contro i 38 dello svedese, che ha commesso però molti più errori non forzati dell’italiano (47 contro 24).

Vale la pena notare che Ymer, il numero 53 del mondo, non sta attraversando il suo miglior momento. Proviene da una brutta disavventura a Lione, dove ha sofferto una crisi di nervi e ha colpito con rabbia la sedia dell’arbitro, ricevendo una squalifica per il suo comportamento. La sua mancanza di fiducia era evidente durante la partita, soprattutto dopo aver perso un primo set in cui era in vantaggio 4-2. Al secondo turno, Musetti affronterà il vincitore tra Alexander Shevchenko e Oscar Otte.

Il match è stato brillantemente gestito da Musetti, tranne per una breve fase nel primo set quando ha perso quattro game consecutivi, trovandosi in svantaggio 4-2. Tuttavia, ha prontamente ristabilito il controllo della partita, mettendo Ymer sotto pressione e portando il punteggio a 5-5. Ha quindi strappato il servizio di Ymer e ha chiuso il set 7-5 dopo 56 minuti di intensa competizione.

Il secondo set è stato altrettanto impegnativo, con Ymer che ha lottato duramente per mantenere i primi due turni di servizio. Tuttavia, il suo sforzo si è rivelato inutile, dato che ha ceduto gli ultimi quattro giochi del set a Musetti, che ha chiuso con un deciso 6-2.

Il terzo set ha seguito un andamento simile, con Musetti che ha mantenuto il controllo della partita. Nonostante un unico break a suo favore, Musetti non ha corso rischi in nessuna fase del set e ha chiuso il match con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-4 dopo 2 ore e 34 minuti di gioco.

Questa è senza dubbio una buona prestazione di Musetti, che conferma il suo status di uno dei migliori tennisti del mondo e dà un promettente avvio alla sua campagna al Roland Garros 2023.

Musetti Ymer Double faults 5 1 First serve 43/75 (57%) 73/114 (64%) Win on 1st serve 34/43 (79%) 44/73 (60%) Win on 2nd serve 21/32 (66%) 16/41 (39%) Max Speed 214 km/h (132 mph) 222 km/h (137 mph) 1st Serve Average Speed 168 km/h (104 mph) 173 km/h (107 mph) 2nd Serve Average Speed 146 km/h (90 mph) 140 km/h (86 mph) Break points won 6/20 (30%) 2/2 (100%) Receiving points won 54/114 (47%) 20/75 (27%) Winners 35 38 Unforced errors 24 47 Forced errors 18 27 Net points won 16/27 (59%) 26/42 (62%)

3°Inc. Alizé Cornet vs Camila Giorgi



GS Roland Garros Alizé Cornet Alizé Cornet 3 4 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Vincitore: Camila Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Lorenzo Musetti [17] Lorenzo Musetti [17] 7 6 6 Mikael Ymer Mikael Ymer 5 2 4 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Mikael Ymer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Mikael Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mikael Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Mikael Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Mikael Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Mikael Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Sara Errani Sara Errani 3 6 6 Jil Teichmann Jil Teichmann 6 4 2 Vincitore: Sara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Jil Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 2 6 6 6 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 6 3 0 2 Vincitore: Matteo Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

