Incredibile a Lione: Ymer contesta il giudice di sedia, perde la testa spaccando la racchetta contro il seggiolone e viene squalificato (Video)

Momenti di tensione all’ATP 250 di Lione. Nel corso del primo set dell’incontro tra lo svedese Mikael Ymer e il francese Arthur Fils, la decisione del giudice di sedia portoghese Rogerio Santos di non scendere a controllare il segno di una palla di Fils ha scatenato l’ira di Ymer che, dopo aver subito un break nel game, al cambio di campo ha distrutto con violenza la sua racchetta contro il seggiolone dell’arbitro. Un comportamento violento che ha portato all’immediata squalifica del giocatore. Ymer ha continuato a giocare dopo il rimbalzo della palla di Fils, chiamando solo dopo il controllo del referee che si è rifiutato di scendere.

Non è un fatto comune assistere ad una squalifica per comportamento violento e pericoloso, ed è ancor più strano che il protagonista si stato Ymer, tennista generalmente calmo e molto corretto. Tornano alla mente le immagini di Acapulco, dove Zverev a fine partita si scagliò contro il seggiolone, pur senza distruggere la sua racchetta.

Riportiamo la sequanza completa da tennistv, una scena che speriamo non si ripeta in campo.

What a dramatic ending to a fascinating contest…

Ymer is disqualified vs Fils in Lyon 🇫🇷#OpenParc @OpenParcARA pic.twitter.com/N7E2a1pS6E

— Tennis TV (@TennisTV) May 24, 2023