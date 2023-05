Hugo Gastón e il gesto antisportivo che gli costerà una pesante sanzione. 133 mila euro di multa per lui (Video)

La picaresca è un genere letterario spagnolo, noto per i suoi personaggi astuti e inventivi che trovano modi ingegnosi per affrontare le avversità. Questo concetto, ben radicato nella cultura spagnola, sembra aver attraversato i confini, manifestandosi in un contesto decisamente diverso: il campo da tennis.

Il protagonista di questa insolita storia è Hugo Gastón, tennista francese che durante il suo match del secondo turno contro Borna Coric all’ultimo Mutua Madrid Open, ha sorpreso tutti con un gesto alquanto particolare. In pieno svolgimento del punto, Gastón ha lanciato una palla, con l’intento di interrompere il gioco e farlo ripetere dal giudice di sedia.

Una mossa che potrebbe sembrare ingegnosa, ma che in realtà ha portato a Gastón una pesante sanzione economica. La ATP, l’associazione che governa il tennis professionistico maschile, ha infatti multato il tennista francese con la considerevole somma di 133.000 euro.

Questa situazione dimostra come la picaresca, seppur in un contesto diverso, può trasformarsi in un rischio piuttosto che in un vantaggio. Se da un lato l’astuzia può essere una risorsa, dall’altro è importante ricordare che nel mondo dello sport professionistico le regole sono fatte per essere rispettate e le violazioni possono comportare pesanti conseguenze.

La storia di Gastón rappresenta un esempio emblematico di come una manovra fuori dalle regole possa trasformarsi in un costo significativo, sia dal punto di vista economico che da quello della reputazione professionale. Un monito per tutti gli sportivi, che ribadisce l’importanza dell’integrità e del fair play nel mondo del tennis e dello sport in generale.

BREAKING 🚨

Hugo Gaston has been fined €133,000 by the ATP for intentionally throwing a ball into the court during his match against Coric in Madrid, trying to replay the point.

This is the video 👇pic.twitter.com/EeU4RVFg3w

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) May 22, 2023