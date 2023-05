Trofeo Bonfiglio: lunedì da non perdere con 15 italiani in campo

Finalmente. Dopo un sabato da dimenticare per le avverse condizioni meteo, il cielo sopra Milano torna a sorridere, con qualche timido raggio di sole a illuminare nel pomeriggio di domenica gli undici campi del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Domenica da primato al Trofeo Bonfiglio, con 72 match dei tabelloni di qualificazione in programma, smaltiti anche con il contributo dei due court messi nuovamente a disposizione dal Ct Giussano. Tra i dieci italiani che si sono conquistati la possibilità di giocarsi al terzo e decisivo turno l’ingresso nel main draw, bella prova della 17enne veneta Greta Greco Lucchina (n.103 Itf), vittoriosa sull’israeliana Alian Zack prima (6-0 6-2) e successivamente sulla kazaka Aita Nupbay (7-6 6-3). Tantissimi gli spettatori presenti anche per assistere alla sconfitta dell’atleta di casa, Tommaso Cecchetti, superato da Federico Garbero. Tra i protagonisti di giornata, spicca Pavlos Tsitsipas, accompagnato da papà Apostolos, arrivato direttamente da Roma dopo la semifinale persa agli Internazionali BNL d’Italia dal figlio maggiore Stefanos. Dopo un primo successo contro Filippo Scala però, il greco ha trovato nell’argentino Maximo Zeitune un ostacolo insormontabile.

Intanto sono stati sorteggiati i tabelloni principali della 63ª edizione degli Internazionali d’Italia Juniores, con già 15 italiani (8 ragazzi, 7 ragazze) impegnati nella giornata di lunedì. Nel maschile, occhi puntati sulla testa di serie n.9 del torneo, il ravennate classe 2005 Federico Bondioli, n.15 del ranking e reduce da due bei risultati: il successo a febbraio nell’importante torneo del Cairo e la finale ad aprile in Germania ad Offenbach, entrambi tornei di prima fascia. Il 18enne azzurro esordirà contro il sedicenne statunitense Kaylan Bigun, n.37 del ranking Itf e vincitore, a marzo, sul cemento di San Diego. Riflettori puntati anche su Federico Cinà, n.28 al mondo, figlio di Francesco (l’ex allenatore storico di Roberta Vinci). Ad aspettare il 16enne palermitano, martedì, ci sarà l’australiano Hayden Jones, n.41 nel ranking di categoria. Sia per Bondioli che per Cinà è la seconda esperienza al Bonfiglio. L’auspicio, per le due promesse tricolori, è che possano fare meglio del 2° turno ottenuto nella scorsa edizione e, perché no, sognare un titolo che all’Italia manca dal 2012, quando a vincere fu Gianluigi Quinzi. Sfide aperte anche per tutti gli altri azzurri in tabellone, anche se nessuno partirà con i favori del pronostico.

Tra le le ragazze, grande attesa per vedere all’opera la top 10 Federica Urgesi. La marchigiana, che quest’anno ha vinto in doppio l’Australian Open Juniores, è stata sorteggiata contro una qualificata. Poco fortunata la 17enne romana Francesca Pace, vincitrice del recente torneo di Beaulieu-sur-Mer, che esordirà martedì contro la testa di serie n.8, la statunitense Kaitlin Quevedo. In campo, nel nutrito lunedì meneghino, anche la 16enne Alessandra Teodosescu (n.43 Itf), allieva del Piatti Tennis Center di Bordighera che quest’anno ha già giocato una finale al J500 di Criciuma in Brasile. L’atleta ligure affronterà la giapponese Wakana Sonobe (n.66). Il match di cartello sarà quello tra il messicano, testa di serie n.1, Rodrigo Pacheco Mendez e il 15enne indiano Manas Dhamne, dietro a cui si cela un progetto curato nei minimi dettagli da una delle principali agenzie al mondo di management sportivo, anche lui allievo di Riccardo Piatti ed entrato in tabellone a Milano grazie a una wild card. Insomma, sarà un lunedì da non perdere per gli appassionati della racchetta (dalle ore 9), con la bellezza di 44 incontri di primo turno dei singolari, distribuiti sui dieci campi in terra rossa del circolo di via Arimondi.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 63° TROFEO BONFIGLIO

Qualificazioni tabellone maschile, turno decisivo

M. Exsted (Usa) [1] b. A. Zimnokh (Ukr) 6-4 6-4.

Qualificazioni tabellone femminile, turno decisivo

A. Anazagasty-Pursoo (Usa) [1] b. G. Greco (Ita) [16] 6-0 7-6(7), R. Gilheany (Aus) [10] b. E. Yaneva (Bul) [2] 6-3 7-6(3), L. Oved (Isr) [7] b. G. Rizzetto (Ita) 6-1 6-4, N. Jandova (Cze) b. Y. Zhao (Chn) [11] 0-6 7-5 10/6, I. Pistola (Ita) b. S. Pieroni (Ita) 7-6(4) 6-3.

Qualificazioni tabellone maschile, secondo turno

M. Exsted (Usa) [1] b. L. Cattaneo (Ita) 6-1 6-4, A. Zimnokh (Ukr) b. L. Borrelli (Ita) 6-1 7-5, S. Park (Kor) [2] b. C.A. Shalmi (Den) 6-0 6-3, D. Sarksian (Rus) b. A. Sanchez Quilez (Esp) [4] 6-3 7-5, T. Boosarawongse (Tha) b. M. Rottgering (Ned) [9] 7-5 4-6 11/9, J. Zhang (Aus) b. D. Chan (Can) [3] 6-4 6-7(4) 10/7, M. Zeitune (Arg) [12] b. P. Tsitsipas (Gre) 6-7(2) 6-1 10/6, M. Bigun (Usa) [13] b. T. Baragiola Mordini (Ita) 7-5 6-2, I. Miletich (Ita) b. L. Rais (Cze) 6-2 6-4, I. Parisca (Ven) [7] b. A. Pedrico Kravtsov (Esp) 2-6 6-1 10/7, S. Cocola (Ita) b. G. Nosei (Ita) 3-6 7-5 10/3, F. Garbero (Ita) b. T. Cecchetti (Ita) 6-2 7-5, A. De Marchi (Ita) b. G. Zeitune (Arg) [6] 6-1 6-0, C. Mahjoob (Usa) b. N. Oliveira (Bra) [8] 6-2 6-4, D.C. Carteputreda (Rou) b. A. Milushev (Uzb) [5] 6-4 6-4, R. Pascual Ferra (Esp) b. A. Ganesan (Usa) [11] 7-6(6) 4-6 10/7.

Qualificazioni tabellone femminile, secondo turno

A. Anazagasty-Pursoo (Usa) [1] b. M. Phanthala (Fra) 6-3 6-1, G. Greco (Ita) [16] b. S.O. Hansen (Den) 6-3 6-2, E. Yaneva (Bul) [2] b. E. Pranyte (Ltu) 6-3 7-5, R. Gilheany (Aus) [10] b. A. Ferlito (Esp) 7-5 1-6 10/7, C. Ferrer Perez (Esp) b. D. Gorska (Pol) [6] 7-6(3) 6-2, R. Amerio (Ita) b. S. Paris (Ita) 6-0 3-6 10/4, N. Jandova (Cze) b. N. Xu (Can) [3] 7-6(6) 7-6(3), Y. Zhao (Chn) [11] b. J. Attias (Fra) 6-3 1-6 10/7, S. Pieroni (Ita) b. B. Zhang (Chn) 6-1 6-2, I. Pistola (Ita) b. F. De Matteo (Ita) 7-5 6-1, L. Oved (Isr) [7] b. A. Pitta (Gre) 7-5 7-6(5), G. Rizzetto (Ita) b. A. Pesci (Jpn) 6-4 6-3, C.A. Herea (Rou) [5] b. S.A. Larraya Guidi (Arg) 7-5 6-0, T. Lithiby (Tha) b. A. Vergara Rivera (Chi) [9] 7-6(5) 7-5, G. Greco Lucchina (Ita) [8] b. A. Nupbay (Kaz) 7-6(2) 6-3, R. Roura Llaverias (Esp) b. N. Taraba Wallberg (Swe) [15] 5-7 6-4 10/6.

Qualificazioni tabellone maschile, primo turno

S. Park (Kor) [2] b. N. Consonni (Ita) 6-4 6-0, R. Pascual Ferra (Esp) b. L. Vaccari (Ita) 6-1 6-3, A. Ganesan (Usa) [11] b. A. Battiston (Ita) 4-6 6-4 10/6, D. Chan (Can) [3] b. E. Matikainen (Fin) 6-4 6-4, J. Zhang (Aus) b. F. Gatti (Ita) 7-5 6-0, G. Nosei (Ita) b. T. Mishiro (Jpn) 6-1 6-1, S. Cocola (Ita) b. H. Costanzi de Brito (Bra) [16] 6-3 6-4, A. Milushev (Uzb) [5] b. W. Mirarchi (Ita) 7-6(2) 6-4, D.C. Carteputreda (Rou) b. M. Pizzigoni (Ita) 6-4 6-7(3) 10/5, G. Zeitune (Arg) [6] b. M. Molder (Est) 3-6 6-4 10/6, F. Garbero (Ita) b. D. Petak (Cze) [15] 6-3 6-4, T. Cecchetti (Ita) b. S. Brockett (Usa) 6-3 6-4, T. Baragiola Mordini (Ita) b. B. Torrealba (Chi) 6-2 6-4, M. Bigun (Usa) [13] b. C. Manucci (Ita) 3-6 6-2 10/8, L. Rais (Cze) b. A. Meo (Ita) 6-4 6-2, A. Pedrico Kravtsov (Esp) b. L. Ferraz Sandoval Carvalho (Bra) 7-5 6-0, I. Parisca (Ven) [7] b. L. Iemmi (Ita) 6-2 6-3, I. Miletich (Ita) b. T. Zhang (Chn) [10] 6-4 6-4, N. Oliveira (Bra) [8] b. E. Cecchetti (Ita) 6-1 6-2, M. Zeitune (Arg) [12] b. L. Barbarino (Ita) 6-0 6-3, P. Tsitsipas (Gre) b. F. Scala (Ita) 6-2 7-6(2), C. Mahjoob (Usa) b. Y. Yerdilda (Kaz) 6-1 6-1.

Qualificazioni tabellone femminile, primo turno

C.A. Herea (Rou) [5] b. A. Liverani (Ita) 6-3 6-2, S.A. Larraya Guidi (Arg) b. L. Luciano (Ita) 4-6 6-3 10/7, R. Roura Llaverias (Esp) b. F. Marino (Ita) 2-6 6-3 12/10, N. Taraba Wallberg (Swe) [15] b. O. Center (Usa) 3-6 6-4 10/8, C. Ferrer Perez (Esp) b. N. Cinkova (Cze) 6-3 6-2, S. Paris (Ita) b. G. Mikaul (Usa) 5-7 6-2 10/6, R. Amerio (Ita) b. A. Arystanbekova (Kaz) [14] 6-1 6-3, G. Greco Lucchina (Ita) [8] b. A. Zack (Isr) 6-0 6-2, T. Lithiby (Tha) b. S. Lam (Usa) 6-4 6-1, A. Vergara Rivera (Chi) [9] b. V. Bedini (Ita) 3-6 6-3 10/5, A. Nupbay (Kaz) b. N. Galow (Ger) 7-5 6-3.