Brooksby si è operato al polso per curare una lussazione al tendine

Lo statunitense Jenson Brooskby si è operato al tendine del polso destro per risolvere definitivamente un problema che lo tormentava dall’inizio della stagione. L’ha comunicato con il “classico” post social, nel quale racconta la sua situazione. Non c’è una data prevista per il rientro, per l’ennesimo giocatore costretto a fermarsi per un problema importante.

“Mi sono sottoposto ad un’operazione al tendine del polso destro questa mattina per curare una lussazione al tendine” scrive lo statunitense. “La chirurgia era la scelta migliore per tornare in campo al 100%. Sono stato costretto a giocare con i polsi fasciati al massimo nella seconda parte del 2022 quindi tutto questo non era qualcosa di nuovo per me. Gli ultimi mesi sono stati davvero duri e i prossimi saranno una bella sfida. Sono felice di aver intorno il mio team che mi ha sostenuto in questo periodo complicato. Non vedo l’ora di poter tornare a lavorare e migliorare alcune parti del mio gioco, come il servizio. Non ho una data per il mio ritorno in competizione, farò del mio meglio per farcela” scrive il giocatore di Sacramento, classe 2000.

Attualmente al n.76 del ranking ATP, Brooksby nel 2023 ha raggiunto la semifinale nel primo torneo disputato, il 250 di Auckland (battuto da Norrie), quindi all’Australian Open si è fermato al terzo turno, sconfitto nettamente da Tommy Paul, in quello che è stato il suo ultimo match giocato. In bocca al lupo Jenson!