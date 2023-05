Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 16 Maggio 2023

W100 Madrid 100000 – 1st Round

Miriana Tona vs Suzan Lamens Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

[1] Kathleen Kanevvs [9] Enola Chiesa

W25 Kursumlijska Banja 25000 – 3rd Round Q

[3] Martyna Kubka vs [9] Sofia Rocchetti ore 09:00



ITF Kursumlijska Banja M. Kubka [3] • M. Kubka [3] 0 6 4 S. Rocchetti [9] S. Rocchetti [9] 40 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Kubka 0-15 0-30 0-40 4-0 S. Rocchetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Kubka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-0 → 3-0 S. Rocchetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 M. Kubka 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Rocchetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 6-3 M. Kubka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Rocchetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Kubka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 S. Rocchetti 0-15 0-30 15-30 3-1 → 4-1 M. Kubka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Rocchetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Kubka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Rocchetti 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Arina Bulatova vs [15] Giorgia Pinto Non prima delle 10:00



Il match deve ancora iniziare

[1] Martha Matoula vs Martina Caregaro Non prima delle 11:30



Il match deve ancora iniziare

W25 Monzon 25000 – 1st Round

[1] Arianne Hartono vs Tatiana Pieri Non prima delle 11:00



Il match deve ancora iniziare

[4] Gabriela Knutson vs Dalila Spiteri ore 10:00



ITF MONZON G. Knutson [4] • G. Knutson [4] 40 2 D. Spiteri D. Spiteri 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Knutson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 2-0 D. Spiteri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Knutson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Mia Chudejova vs Jennifer Ruggeri Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare

W25 Feld am See 25000 – 1st Round

Emily Seibold vs Vittoria Modesti ore 09:00



ITF Feld am See E. Seibold E. Seibold 0 V. Modesti V. Modesti 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q

[7] Anamaria Federica Oana vs [16] Diana De simone ore 11:00



ITF ANTALYA A. Oana [7] A. Oana [7] 5* 6 D. de Simone [16] D. de Simone [16] 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 D. de Simone 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 A. Oana 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 D. de Simone 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Oana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. de Simone 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Oana 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. de Simone 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 A. Oana 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. de Simone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Oana 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 D. de Simone 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Oana 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Lian Tran vs [8] Giulia Carbonaro 3 incontro dalle 11:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Monastir 15000 – 3rd Round Q

[1] Jiaqi Wang vs Clelia Drudi lombardi 2 incontro dalle 10:00



ITF Monastir J. Wang [1] J. Wang [1] 0 C. Drudi Lombardi C. Drudi Lombardi 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[7] Victoria Mikhaylova vs Lucrezia Piana ore 10:00