Roland Garros: annunciate le wild card

Gli inviti per i due main draw

La FFT ha comunicato le wild card per l’edizione 2023 di Roland Garros. Come al solito, gli inviti sono andati in maggioranza a giocatori di casa. Nel main draw femminile entrano Clara Burel, Séléna Janicijevic, Léolia Jeanjean, Kristina Mladenovich, Diane Parry e Jessika Ponchet.

Per quanto riguarda gli inviti al tabellone principale maschile, sono toccati a Arthur Cazaux, Arthur Fils, Hugo Gaston, Hugo Grenier, Giovanni Mpetshi-Perricard e Benoit Paire. Proprio Paire è stato protagonista la scorsa settimana al Challenger di Francavilla, sconfitto in finale da Tabilo.