Challenger Francavilla al Mare: Il Tabellone Principale e di Quali. Diversi azzurri al via

La quinta edizione degli Intenanzionali di Tennis di Francavilla al Mare, Torneo ATP Challenger 75, prende il via domani mattina sui campi del Circolo Tennis della cittadina adriatica. La macchina organizzativa ha predisposto tutto nei minimi dettagli per il prestigio ed il livello del Torneo, il cui montepremi è stato elevato ad 80.000 dollari, e che registra la partecipazione in massima parte di professionisti rientranti entro i primi 230 posti del ranking mondiale sotto la direzione, per il secondo anno consecutivo, dell’ex tennista professionista Gianluigi Quinzi, vincitore dell’edizione 2018. Nella giornata di domani, a partire dalle 11, sono previste le gare di qualificazione per stabilire i tennisti che andranno ad integrare il tabellone principale, con i big che da lunedì inizieranno le sfide sulla terra rossa. Sarà effettuato altresì il sorteggio del tabellone di doppio. Domenica 7 dunque si giocano le partite di qualificazione per il completamento del tabellone principale; si disputeranno 12 incontri tra 24 tennisti che si sfideranno per 6 posti, mentre sono state già inserite le tre wild card ( Fausto Tabacco, Giorgio Tabacco e Gabriele Piraino) . Effettuato il sorteggio per le gare del tabellone di singolo, che iniziano lunedì 8; la testa di serie n. 1, il britannico Liam Broady, affronterà il messicano Pacheco Mendez, mentre la testa di serie n. 2, l’argentino Thiago Tirante, affronterà l’italiano Fausto Tabacco. L’ingresso per assistere al torneo sarà a pagamento solo nei due giorni di finale (sabato 13 e domenica 14); previste gare in notturna lunedì 8 e giovedì 11.

Challenger Francavilla al Mare – Tabellone Principale – terra

(1) Broady, Liam vs Pacheco Mendez, Rodrigo

Onclin, Gauthier vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs (Alt) Kukushkin, Mikhail

Svrcina, Dalibor vs (6) Kuzmanov, Dimitar

(4) Paire, Benoit vs (WC) Tabacco, Giorgio

(Alt) Giannessi, Alessandro vs Trungelliti, Marco

(Alt) Mager, Gianluca vs (WC) Piraino, Gabriele

Dougaz, Aziz vs (8) Moreno De Alboran, Nicolas

(5) Coppejans, Kimmer vs Olivo, Renzo

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Collignon, Raphael vs Qualifier

Ferreira Silva, Frederico vs (3) Tabilo, Alejandro

(7) Ionel, Nicholas David vs Mejia, Nicolas

Qualifier vs de Jong, Jesper

(Alt) Ejupovic, Elmar vs Qualifier

(WC) Tabacco, Fausto vs (2) Tirante, Thiago Agustin

(1) Caruso, Salvatorevs (PR) Dalla Valle, EnricoAjdukovic, Dujevs (9) Cukierman, Daniel

(2) Fonio, Giovanni vs (Alt) Picchione, Andrea

(Alt) Roncalli, Simone vs (7) Weis, Alexander

(3) Travaglia, Stefano vs (Alt) Wehnelt, Kai

(Alt) Potenza, Luca vs (12) Oradini, Giovanni

(4) Echargui, Moez vs (Alt) Serafini, Marcello

(WC) Carboni, Lorenzo vs (8) Fanselow, Sebastian

(5) Lavagno, Edoardo vs (WC) Sciahbasi, Lorenzo

(WC) Piatti, Rocco vs (11) Peliwo, Filip

(6) Langmo, Christian vs (Alt) Barrena, Alex

Arnaboldi, Andrea vs (10/WC) Forti, Francesco

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Simone Roncalli vs [7] Alexander Weis

2. [WC] Rocco Piatti vs [11] Filip Peliwo

3. [WC] Lorenzo Carboni vs [8] Sebastian Fanselow (non prima ore: 13:30)

4. [3] Stefano Travaglia vs [Alt] Kai Wehnelt

GRANDSTAND – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Giovanni Fonio vs [Alt] Andrea Picchione

2. [1] Salvatore Caruso vs [PR] Enrico Dalla Valle

3. Andrea Arnaboldi vs [10/WC] Francesco Forti (non prima ore: 13:30)

4. [Alt] Luca Potenza vs [12] Giovanni Oradini

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Edoardo Lavagno vs [WC] Lorenzo Sciahbasi

2. Duje Ajdukovic vs [9] Daniel Cukierman

3. [6] Christian Langmo vs [Alt] Alex Barrena (non prima ore: 13:30)

4. [4] Moez Echargui vs [Alt] Marcello Serafini