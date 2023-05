Le NextGen ATP Finals potrebbero svolgersi in Arabia Saudita

Jeddah è in “pole position” per ospitare da questa stagione (e per cinque anni) le NextGen ATP Finals. Lo riporta su Daily Mail il collega Mike Dickson, secondo il quale la città saudita avrebbe in mano l’offerta migliore per aggiudicarsi i diritti ad organizzare dal 2023 al 2027 la kermesse di fine stagione riservata ai migliori under 21 dell’anno, evento disputato dal 2017 al 2022 a Milano.

Se la notizia verrà confermata con l’assegnazione del torneo a Jeddah, questo sarebbe il primo torneo ATP ufficiale organizzato in Arabia Saudita. Il Prize money del torneo dovrebbe essere confermato di 2 milioni di dollari, mentre è ancora in fase di studio la possibilità di trasformalo in evento combined, aggregando ai migliori otto giovani del tour ATP dell’anno anche le ragazze U21 capaci di scalare la classifica WTA. Secondo Dickson, è probabile che il torneo inizi a Jeddah solo con il formato classico al maschile, e che le ragazze vengano introdotte non prima del 2025.

Il grande tennis è sbarcato in Arabia Saudita lo scorso dicembre alla Diriyah Cup, una ricca esibizione di fine stagione servita ad alcuni tennisti come trampolino prima della trasferta in Australia. Quell’evento potrebbe esser stato una sorta di test generale prima di entrare nel tour ufficiale con le NextGen ATP Finals.

Vedremo se l’indiscrezione verrà confermata con l’assegnazione dei diritti dell’evento. Quel che pare ormai certo, è che l’innovativo torneo U21 non sarà di nuovo disputato in Italia.