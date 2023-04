Masters e WTA 1000 Roma: Ecco tutte le wild card per il tabellone principale e di qualificazione

Queste le wild card per il tabellone principale e di qualificazione del torneo Masters e WTA 1000 di Roma.

I primi scambi di questa storica edizione del torneo del Foro Italico si giocheranno il 2 maggio, data di inizio delle prequalificazioni. L’8 e il 9 maggio sono in programma le qualificazioni; i match validi per il main draw femminile scatteranno il 9 maggio, mentre quelli di primo turno maschile sono in programma dal 10 maggio. Dopo un susseguirsi di emozioni e oltre trecento match, il 20 maggio il Foro Italico incoronerà la sua nuova Regina, mentre il 21 maggio gran finale con l’ultimo atto del tabellone ATP. La sessione diurna scatterà alle ore 11, la sessione serale è in programma dalle ore 19. Il programma di gioco così distribuito permetterà agli appassionati di beneficiare di due importanti novità: il super-weekend centrale -con ben 40 match in programma sabato 13 e 24 match in programma domenica 14 maggio- e il super-sabato che il 20 maggio vedrà disputarsi le due semifinali maschili e la finale femminile.

WILD CARD – In questo 2023 le wild card in quota alla FITP hanno voluto premiare le giovani leve del tennis azzurro e onorare la carriera e la dedizione di due tennisti che hanno fatto la storia del tennis italiano degli ultimi 15 anni, sia sul Tour sia con la maglia della nazionale. Le wild card per il tabellone principale maschile sono state assegnate a Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Luca Nardi, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri; le wild card per le qualificazioni maschili vanno a Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Francesco Maestrelli. Le wild card per accedere direttamente al main draw femminile sono state attribuite a Sara Errani, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Matilde Paoletti, Diletta Cherubini e Lisa Pigato. Le wild card per le qualificazioni donne vanno a Martina Colmegna, Angelica Moratelli, Anna Turati, Deborah Chiesa e Federica Urgesi.

TABELLONE PRINCIPALE

Fabio Fognini

Matteo Arnaldi

Francesco Passaro

Giulio Zeppieri

Luca Nardi

QUALIFICAZIONI

Mattia Bellucci

Francesco Maestrelli

Flavio Cobolli

Matteo Gigante

Pre Quali

TABELLONE PRINCIPALE

Lucia Bronzetti

Sara Errani

Nuria Brancaccio

Lisa Pigato

Camilla Rosatello

Lucrezia Stefanini

Matilde Paoletti

Diletta Cherubini

QUALIFICAZIONI

Martina Colmegna

Angelica Moratelli

Anna Turati

Deborah Chiesa

Federica Urgesi

Pre Quali

