Matteo Arnaldi conquista la sua prima vittoria in un torneo Masters 1000 a Madrid. Vince un pazzo incontro con Benoit Paire annullando una palla match nel tiebreak decisivo

Il giovane tennista italiano Matteo Arnaldi ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera, ottenendo la sua prima vittoria in un torneo Masters 1000. Arnaldi, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni a Madrid, ha conquistato il primo turno del torneo battendo il francese Benoit Paire in un incontro ricco di colpi di scena.

Per il ligure, questa è la seconda partecipazione ad un main draw 1000, dopo la sua esperienza agli Internazionali d’Italia a Roma lo scorso anno. L’azzurro ha dimostrato grande determinazione e talento in campo, sconfiggendo Paire, n.161 ATP, con un punteggio di 6-1, 3-6, 7-6 (6), dopo 2 ore di intensa partita.

Grazie a questa storica vittoria, Arnaldi proseguirà il suo cammino nel torneo e affronterà al secondo turno il norvegese Casper Ruud, n.4 del mondo

Il terzo set è stato decisamente rocambolesco, con Matteo sotto 3-5 che è riuscito a recuperare il break nel decimo gioco. In un game rocambolesco, Paire ha commesso ben 4 doppi falli, consentendo all’italiano di tornare in partita. Il tiebreak è stato altrettanto avvincente: Arnaldi ha annullato un match point sul 6-5 dopo aver mancato un vantaggio di 5 a 1, per poi vincere la partita per 8 punti a 6.

ATP Madrid Benoit Paire Benoit Paire 1 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 3 7 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 B. Paire 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 B. Paire 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 3-3 → 4-3 B. Paire 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 2-1 B. Paire 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Paire 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Paire 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-5 → 1-6 B. Paire 0-30 df 0-40 1-4 → 1-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 B. Paire 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

15 ACES 712 DOUBLE FAULTS 546/94 (49%) FIRST SERVE 60/94 (64%)37/46 (80%) 1ST SERVE POINTS WON 44/60 (73%)18/48 (38%) 2ND SERVE POINTS WON 15/34 (44%)6/10 (60%) BREAK POINTS SAVED 8/11 (73%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1416/60 (27%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/46 (20%)19/34 (56%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 30/48 (63%)3/11 (27%) BREAK POINTS CONVERTED 4/10 (40%)14 RETURN GAMES PLAYED 1415/21 (71%) NET POINTS WON 9/15 (60%)35 WINNERS 2654 UNFORCED ERRORS 2455/94 (59%) SERVICE POINTS WON 59/94 (63%)35/94 (37%) RETURN POINTS WON 39/94 (41%)90/188 (48%) TOTAL POINTS WON 98/188 (52%)218 km/h MAX SPEED 213 km/h196 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 179 km/h169 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 172 km/h