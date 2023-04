Masters 1000 Madrid: senza Sinner e Berrettini l’Italia si affida a Musetti ma le quote premiano il solito Alcaraz

Dopo la semifinale ottenuta la scorsa settimana nell’Atp di Barcellona, Lorenzo Musetti spera in un ulteriore salto di qualità già a partire dal Master 1000 in programma sempre in Spagna, ma a Madrid. Il tennista azzurro è tra i possibili outsider offerto a 25 per la vittoria finale dagli esperti, quota che sale fino a 33, mentre il favorito è il solito Carlos Alcaraz, campione in carica e reduce dal trionfo di Barcellona, il cui bis è offerto a 1,87 e 1,90. Sale invece a 7,50 il trionfo di Stefanos Tsistipas sconfitto proprio dallo spagnolo domenica nella finale del torneo catalano, con ancora più lontani Danil Medvedev, a quota 9, e l’altro finalista del 2022, Alexander Zverev, proposto a 17,30.

Senza Sinner e Berrettini, out per problemi fisici, sono poche le carte da giocare per l’Italia, con l’affermazione di Lorenzo Sonego data addirittura a 165 volte la posta.