Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Mercoledì 26 Aprile 2023

MANOLO SANTANA STADIUM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Rebeka Masarova vs Cristina Bucsa

2. [WC] Elina Svitolina vs Aliaksandra Sasnovich

3. Maxime Cressy vs Stan Wawrinka

4. Emma Raducanu vs [LL] Viktoriya Tomova (non prima ore: 16:00)

5. [WC] Martin Landaluce vs Richard Gasquet

ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Albert Ramos-Vinolas vs Ilya Ivashka

2. Roberto Carballes Baena vs David Goffin

3. [WC] Victoria Jimenez Kasintseva vs Anastasia Pavlyuchenkova

4. Thanasi Kokkinakis vs Jaume Munar

5. Jaqueline Cristian vs Sloane Stephens

STADIUM 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Mirra Andreeva vs Leylah Fernandez

2. Anna Kalinskaya vs [WC] Brenda Fruhvirtova

3. [Q] Marketa Vondrousova vs [WC] Marina Bassols Ribera

4. Diego Schwartzman vs [Q] Hugo Grenier

5. Emil Ruusuvuori vs Ugo Humbert

COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Jeremy Chardy vs [WC] Hugo Gaston

2. Yibing Wu vs Alex Molcan

3. Alexander Bublik vs Daniel Elahi Galan

4. [LL] Pavel Kotov vs Oscar Otte

5. Thiago Monteiro vs [Q] Borna Gojo

COURT 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alexandra Eala vs Tatjana Maria

2. Amanda Anisimova vs [Q] Arantxa Rus

3. Anna Blinkova vs [Q] Nuria Parrizas Diaz

4. Jasmine Paolini vs [Q] Magdalena Frech

5. [Q] Dayana Yastremska vs [Q] Eugenie Bouchard

COURT 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Emilio Nava vs Gregoire Barrere

2. Alexei Popyrin vs Quentin Halys

3. Juan Pablo Varillas vs [Q] Yannick Hanfmann

4. [Q] Benoit Paire vs [Q] Matteo Arnaldi

COURT 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Camila Giorgi vs Mayar Sherif

2. [WC] Camila Osorio vs [Q] Clara Burel

3. Kaia Kanepi vs [Q] Irene Burillo Escorihuela

4. Nadia Podoroska vs [Q] Laura Siegemund

5. Alizé Cornet vs [Q] Elena-Gabriela Ruse

COURT 8 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dalma Galfi vs Caty McNally

2. Varvara Gracheva vs Xiyu Wang

3. Lesia Tsurenko vs Lucia Bronzetti

4. [Q] Anna Karolina Schmiedlova vs Alycia Parks

5. Danka Kovinic vs [Q] Sara Errani