Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Martedì 25 Aprile 2023. In campo sei azzurri

MANOLO SANTANA STADIUM – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jule Niemeier vs Xinyu Wang

2. Sorana Cirstea vs Lauren Davis

3. Anett Kontaveit vs Karolina Muchova

4. Maryna Zanevska vs Sofia Kenin (non prima ore: 16:00)

5. Linda Fruhvirtova vs Katie Volynets

ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ana Bogdan vs Anna Bondar

2. Barbora Strycova vs Elisabetta Cocciaretto

3. Lin Zhu vs Rebecca Marino

4. Yulia Putintseva vs Claire Liu

STADIUM 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Elizabeth Mandlik vs Eugenie Bouchard

2. [3] Nuria Parrizas Diaz vs [15] Tamara Korpatsch

3. [5] Sara Errani vs [17] Jodie Burrage

4. M. Frech or O. Danilovic vs A. Bolsova or D. Parry (non prima ore: 15:00)

COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Daniel Rincon vs [21] Hugo Grenier

2. [4] Daniel Altmaier vs [15] Jurij Rodionov

3. [12] Yannick Hanfmann vs [WC] Arthur Cazaux (non prima ore: 14:30)

4. [11] Borna Gojo vs [WC] Pablo Andujar OR [23] Zsombor Piros

COURT 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Anna Karolina Schmiedlova vs [21] Kimberly Birrell

2. [2] Julia Grabher vs Dayana Yastremska

3. [7] Anna-Lena Friedsam vs [16] Arantxa Rus (non prima ore: 15:00)

4. [4] Marketa Vondrousova vs [23] Taylor Townsend

COURT 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Marco Cecchinato vs [19] Giulio Zeppieri

2. Kaichi Uchida vs [WC] Benoit Paire

3. [10] Pavel Kotov vs [13] Yosuke Watanuki (non prima ore: 14:30)

4. [9] Roman Safiullin OR Joao Sousa vs [16] Sebastian Ofner

COURT 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Viktoriya Tomova vs [19] Clara Burel

2. Elena-Gabriela Ruse vs [22] Leolia Jeanjean

3. [8] Kamilla Rakhimova vs [14] Laura Siegemund

4. [WC] Irene Burillo Escorihuela vs E. Arango or E. Andreeva

COURT 8 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Jan-Lennard Struff vs [22] Aslan Karatsev

2. Felipe Meligeni Alves vs Andrea Vavassori (non prima ore: 13:30)

3. [8] Matteo Arnaldi vs [17] Arthur Fils (non prima ore: 15:00)

4. [6] Alexander Shevchenko vs Chun-Hsin Tseng OR [18] Juan Manuel Cerundolo