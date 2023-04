Masters e WTA 1000 di Madrid: Qualificazioni. Quattro azzurri al turno decisivo. Ci sarà derby tra Cecchinato e Zeppieri

Quattro tennisti italiani sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni del prestigioso Mutua Madrid Open, il quarto Masters 1000 stagionale con un montepremi di 7.705.780 euro.

Martedì, si terrà un derby tutto italiano tra Marco Cecchinato, numero 85 del ranking e seconda testa di serie, e Giulio Zeppieri, numero 125 del ranking e 19esima testa di serie. Cecchinato è riuscito a battere il kazako Timofey Skatov, numero 144 ATP, con un punteggio di 3-6 6-2 6-3 in due ore e 12 minuti di gioco. Zeppieri, dal canto suo, ha avuto la meglio sullo slovacco Jozef Kovalik, numero 147 ATP, vincendo 6-4 4-6 6-4 in due ore e venti minuti. Non ci sono precedenti tra il palermitano di 30 anni e il 21enne di Latina.

Anche Andrea Vavassori, numero 164 del ranking, ha raggiunto il turno decisivo, sconfiggendo il finlandese Otto Virtanen, numero 114 ATP e 14esima testa di serie, con il punteggio di 6-1 6-7(5) 6-2 in due ore e sei minuti di partita. L’ultimo ostacolo per Vavassori sarà il brasiliano Felipe Meligeni Alves, numero 176 del ranking, mai affrontato in carriera. Il match si disputerà sempre martedì.

Non sono invece riusciti a qualificarsi Luca Nardi, numero 152 del ranking, sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff, numero 65 ATP e prima testa di serie delle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 33 minuti; Raul Brancaccio, numero 140 del ranking, battuto 6-4 6-0 in un’ora e 13 minuti dal russo Aslan Karatsev, numero 121 ATP e 22esima testa di serie; e Francesco Passaro, numero 120 del ranking e 20esima testa di serie, che ha ceduto al francese Benoit Paire, numero 161 ATP, con il punteggio di 3-6 7-6(4) 6-2 in due ore e cinque minuti, dopo aver mancato una match-point nel dodicesimo gioco del secondo set.

Sara Errani è approdata al turno decisivo nel WTA 1000 di Madrid. La 35enne di Massa Lombarda, attualmente classificata al n.83 nel ranking WTA e quinta testa di serie delle “quali”, è avanzata al turno decisivo dopo aver sconfitto la francese Kristina Mladenovic, n.146 del ranking, con il punteggio di 61 76 (7). È interessante notare che Errani ha annullato una palla set nel tiebreak del secondo set. Nel turno finale, affronterà Jodie Anna Burrage, tennista britannica nata nel 1999 e attualmente classificata al n.110 nel ranking WTA.

Masters 1000 Madrid – terra

1TQ Cecchinato – Skatov (0-0) ore 10:00



ATP Madrid Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 3 6 6 Timofey Skatov Timofey Skatov 6 2 3 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1TQ Kovalik – Zeppieri (0-0) ore 10:00



ATP Madrid Jozef Kovalik Jozef Kovalik 4 6 4 Giulio Zeppieri [19] Giulio Zeppieri [19] 6 4 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1TQ Paire – Passaro (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Madrid Benoit Paire Benoit Paire 3 7 6 Francesco Passaro [20] Francesco Passaro [20] 6 6 2 Vincitore: Paire Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 5-1 → 5-2 B. Paire 15-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-0 → 4-0 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6-6 → 7-6 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 B. Paire 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 B. Paire 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Paire 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 F. Passaro 15-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 1-2 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Passaro 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Paire 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Paire 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 B. Paire 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df df 0-1 → 0-2 F. Passaro 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1TQ Struff – Nardi (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Madrid Jan-Lennard Struff [1] Jan-Lennard Struff [1] 7 6 Luca Nardi Luca Nardi 5 4 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Nardi 40-0 ace 4-2 → 4-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Struff 40-30 2-1 → 3-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Struff 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

1TQ Brancaccio – Karatsev (0-0) 4 incontro dalle ore 10:00



ATP Madrid Raul Brancaccio Raul Brancaccio 4 0 Aslan Karatsev [22] Aslan Karatsev [22] 6 6 Vincitore: Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Brancaccio 0-15 df 0-30 0-40 0-5 → 0-6 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 R. Brancaccio 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Brancaccio 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

1TQ Vavassori – Virtanen (0-0) 4 incontro dalle ore 10:00



ATP Madrid Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 6 Otto Virtanen [14] Otto Virtanen [14] 1 7 2 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Vavassori 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 O. Virtanen 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 1-0 → 2-0 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 O. Virtanen 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Vavassori 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Virtanen 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 2-1 → 3-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1TQ Arnaldi – Misolic (0-0) 6 incontro dalle ore 10:00



ATP Madrid Matteo Arnaldi [8] • Matteo Arnaldi [8] 15 6 3 Filip Misolic Filip Misolic 30 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 3-4 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-0 → 5-0 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Misolic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

WTA 1000 Madrid – terra

Q1 Errani – Mladenovic 4 incontro dalle 09:00