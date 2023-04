Masters e WTA 1000 Madrid: I Tabelloni di Qualificazione. Otto azzurri al via (con il programma completo di domani)

MANOLO SANTANA STADIUM – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Taro Daniel vs [WC] Daniel Rincon

2. [WC] Arthur Cazaux vs [24] Pedro Martinez

3. [WC] Benoit Paire vs [20] Francesco Passaro

4. Federico Delbonis vs [13] Yosuke Watanuki

5. [9] Roman Safiullin vs Joao Sousa

6. [WC] Pablo Andujar vs [23] Zsombor Piros

ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Viktoriya Tomova vs Leyre Romero Gormaz

2. [3] Nuria Parrizas Diaz vs Despina Papamichail

3. Eugenie Bouchard vs [13] Sara Sorribes Tormo

4. [5] Sara Errani vs Kristina Mladenovic

5. [WC] Carlota Martinez Cirez vs [16] Arantxa Rus

6. Aliona Bolsova vs [18] Diane Parry

STADIUM 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Marco Cecchinato vs Timofey Skatov

2. [12] Yannick Hanfmann vs Maximilian Marterer

3. [1] Jan-Lennard Struff vs Luca Nardi

4. Raul Brancaccio vs [22] Aslan Karatsev

5. [WC] Reda Bennani vs [17] Arthur Fils

6. [6] Alexander Shevchenko vs Antoine Bellier

COURT 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kristina Kucova vs [19] Clara Burel

2. Dayana Yastremska vs [20] Eva Lys

3. [WC] Jessica Bouzas Maneiro vs [22] Leolia Jeanjean

4. Rosa Vicens Mas vs [17] Jodie Burrage

5. [7] Anna-Lena Friedsam vs Moyuka Uchijima

6. [4] Marketa Vondrousova vs Mirjam Bjorklund

COURT 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lukas Klein vs [21] Hugo Grenier

2. [5] Alexandre Muller vs Kaichi Uchida

3. [3] Luca Van Assche vs Felipe Meligeni Alves

4. Andrea Vavassori vs [14] Otto Virtanen

5. [11] Borna Gojo vs Jan Choinski

6. [8] Matteo Arnaldi vs Filip Misolic

COURT 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [9] Anna Karolina Schmiedlova vs Laura Pigossi

2. Elina Avanesyan vs [15] Tamara Korpatsch

3. [11] Oceane Dodin vs Elizabeth Mandlik

4. [8] Kamilla Rakhimova vs [WC] Angela Fita Boluda

5. [10] Tereza Martincova vs [WC] Irene Burillo Escorihuela

6. [WC] Andrea Lazaro Garcia vs [23] Taylor Townsend

COURT 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jozef Kovalik vs [19] Giulio Zeppieri

2. Laurent Lokoli vs [15] Jurij Rodionov

3. [4] Daniel Altmaier vs [PR] Attila Balazs

4. [10] Pavel Kotov vs Kimmer Coppejans

5. Elias Ymer vs [16] Sebastian Ofner

6. Chun-Hsin Tseng vs [18] Juan Manuel Cerundolo

COURT 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Reka-Luca Jani vs [21] Kimberly Birrell

2. [2] Julia Grabher vs Ana Konjuh

3. [6] Ysaline Bonaventure vs Elena-Gabriela Ruse

4. Viktoria Hruncakova vs [14] Laura Siegemund

5. [WC] Emiliana Arango vs [24] Erika Andreeva

6. [12] Magdalena Frech vs Olga Danilovic

Masters 1000 Madrid – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Struff, Jan-Lennard vs Nardi, Luca

Brancaccio, Raul vs (22) Karatsev, Aslan

(2) Cecchinato, Marco vs Skatov, Timofey

Kovalik, Jozef vs (19) Zeppieri, Giulio

(3) Van Assche, Luca vs Meligeni Alves, Felipe

Vavassori, Andrea vs (14) Virtanen, Otto

(4) Altmaier, Daniel vs (PR) Balazs, Attila

Lokoli, Laurent vs (15) Rodionov, Jurij

(5) Muller, Alexandre vs Uchida, Kaichi

(WC) Paire, Benoit vs (20) Passaro, Francesco

(6) Shevchenko, Alexander vs Bellier, Antoine

Tseng, Chun-Hsin vs (18) Cerundolo, Juan Manuel

(7) Daniel, Taro vs (WC) Rincon, Daniel

Klein, Lukas vs (21) Grenier, Hugo

(8) Arnaldi, Matteo vs Misolic, Filip

(WC) Bennani, Reda vs (17) Fils, Arthur

(9) Safiullin, Roman vs Sousa, Joao

Ymer, Elias vs (16) Ofner, Sebastian

(10) Kotov, Pavel vs Coppejans, Kimmer

Delbonis, Federico vs (13) Watanuki, Yosuke

(11) Gojo, Borna vs Choinski, Jan

(WC) Andujar, Pablo vs (23) Piros, Zsombor

(12) Hanfmann, Yannick vs Marterer, Maximilian

(WC) Cazaux, Arthur vs (24) Martinez, Pedro

WTA 1000 Madrid – Il Tabellone di Qualificazione – terra

(1) Viktoriya Tomova vs Leyre Romero Gormaz

Kristina Kucova vs (19) Clara Burel

(2) Julia Grabher vs Ana Konjuh

Dayana Yastremska vs (20) Eva Lys

(3) Nuria Parrizas Diaz vs Despina Papamichail

Elina Avanesyan vs (15) Tamara Korpatsch

(4) Marketa Vondrousova vs Mirjam Bjorklund

(WC) Andrea Lazaro Garcia vs (23) Taylor Townsend

(5) Sara Errani vs Kristina Mladenovic

Rosa Vicens Mas vs (17) Jodie Burrage

(6) Ysaline Bonaventure vs Elena-Gabriela Ruse

(WC) Jessica Bouzas Maneiro vs (22) Leolia Jeanjean

(7) Anna-Lena Friedsam vs Moyuka Uchijima

(WC) Carlota Martinez Cirez vs (16) Arantxa Rus

(8) Kamilla Rakhimova vs (WC) Angela Fita Boluda

Viktoria Hruncakova vs (14) Laura Siegemund

(9) Anna Karolina Schmiedlova vs Laura Pigossi

Reka-Luca Jani vs (21) Kimberly Birrell

(10) Tereza Martincova vs (WC) Irene Burillo Escorihuela

(WC) Emiliana Arango vs (24) Erika Andreeva

(11) Oceane Dodin vs Elizabeth Mandlik

Eugenie Bouchard vs (13) Sara Sorribes Tormo

(12) Magdalena Frech vs Olga Danilovic

Aliona Bolsova vs (18) Diane Parry