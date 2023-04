40° torneo internazionale junior BAYER di Salsomaggiore Terme 29 aprile – 7 maggio 2023

Il torneo Bayer di Salsomaggiore taglia quest’anno un traguardo importante e a detta dei suoi organizzatori Luigi Cenci e Tino Aliani “impensabile”come quello dei 40 anni di vita. Un lungo periodo che ha regalato sempre emozioni e soddisfazioni e una qualità di giocatori e giocatrici comprovata dai traguardi che questi ragazzi hanno poi raggiunto a livello professionistico. Non è un caso che 38 tra giocatori e giocatrici siano entrati nei primi 10 del mondo tra cui 5 sono diventati numeri uno. Danil Medvedev a AndyMurray e tra le ragazze Safina ,Azarenka e Kim Cljisters. Un torneo che ha regalato anche tanto al nostro tennis come testimoniano i successi di Matteo Berretini (2014) e Lorenzo Musetti (2018). L’immagine del torneo curata dall’artista Gianfranco Asveri per i 40 anni ha voluto dare una speciale connotazione lontana dai suoi canoni ma dove modernità e colori la fanno da padrone. Una immagine che sara’ riportata su tutto il materiale del torneo. Il programma sarà curato come sempre da Stefano Semeraro una delle piu’ autorevoli firme del tennis e direttore di “Tennis Italiano”. Come consueto le tie-shirt con l’immagine del torneo saranno vendute ed il ricavato andra’ a favore di Telethon. Confermato l’arredo multi cromatico dei campi che ha dato un grande contributo alla location del torneo come pure l’accattivante sito internet che ha incontrato un notevole gradimento specie tra i giovani . Un’organizzazione che si muove dopo così tanti anni in automatico grazie ai maestri Fabio Melegari e Franco Cassani che rappresentano un punto fermo del torneo e del tennis locale.

Torneo : Gli iscritti al torneo sono 835 in rappresentanza di 75 nazioni ( 441 ragazzi e 394 ragazze). Va sempre ricordato che giocheranno soltanto 32 ragazzi e 32 ragazze nel tabellone principale (rigorosamente in ordine di classifica internazionale juniores ) mentre nelle qualificazioni avremo tabelloni da 16 e si giocheranno anch’esse a Salsomaggiore. La FITP ha indetto un torneo di pre-quali a Tirrenia e vincitore e finalista del femminile e del maschile avranno una W.C. per giocare le qualificazioni.

Nella presentazione odierna gli organizzatori Luigi Cenci e Tino Aliani hanno espresso la loro soddisfazione per il livello tecnico del torneo citando alcuni protagonisti di questa edizione numero 40. Ragazzi :Gustavo Ribeiro De Almeida brasiliano, 16 anni semifinalista in due tornei J300 a Santa Cruz (Bolivia) e Lima (Peru’) il nostro Filippo Romano finalista a Firenze J200 e Lorenzo Sciahbasi finalista ad Oberhaching J200 in Germania. Ragazze : Martina Genis Salas spagnola, 16 anni vincitrice a Cap D’Ail J200 , Sarah Iliev 16 anni francese finalista a Valencia J200 , Julia Stusek tedesca, 14 anni, semifinalista ad Istres J200. Fra le italiane la vicentina Greta Greco Lucchina . il referee certificato del torneo sarà il barese Sigismondo Favia.

Il Torneo sara’ seguito da Supertennis dal primo all’ultimo giorno in differita per raccontare risultati, commenti e curiosita’.

Questa la programmazione di massima :

Venerdi’ 28 aprile

I F.lli Spigaroli consegneranno il “David di culatello” giunto alla 14^ edizione

Sabato 29 aprile

h. 9.00 Inizio torneo qualificazioni

Lunedi’ 1 maggio

h. 9.00 Inizio tabellone principale

Mercoledi’ 3 maggio

h.18.30 Bistrot “Non c’era” presentazione dei libri :

“Il codice Federer “ (nuova ed.) di Stefano Semeraro

“Teta – un sogno a meta’” di Massimo D’Adamo

Venerdi’ 5 maggio

Salone del Lampadario (Palazzo dei congressi) Cena di Gala

Sabato 6 maggio

h.10.00

Torneo giallo ad inviti per amici del torneo.

h.14.00 Semifinali maschili e femminili

​

h.16.00 Esibizione wheelchair

Domenica 7 maggio

Finali maschili e femminili