Challenger Buenos Aires: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Buenos Aires – Tabellone Principale – terra

(1) Collarini, Andrea vs Dutra da Silva, Daniel

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Comesana, Francisco

(Alt) Lama, Gonzalo vs Villanueva, Gonzalo

(WC) Midon, Lautaro vs (6) Hardt, Nick

(3) Darderi, Luciano vs Janvier, Maxime

(Alt) Otegui, Juan Bautista vs Qualifier

Rodriguez Taverna, Santiago vs (WC) Barrena, Alex

Qualifier vs (5) Olivieri, Genaro Alberto

(8) Seyboth Wild, Thiago vs Hassan, Benjamin

Qualifier vs Dellien, Murkel

(Alt) Boscardin Dias, Pedro vs Casanova, Hernan

Reis Da Silva, Joao Lucas vs (4) Ficovich, Juan Pablo

(7) Navone, Mariano vs (WC) Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo

Torres, Juan Bautista vs Qualifier

Qualifier vs Burruchaga, Roman Andres

Qualifier vs (2) Tirante, Thiago Agustin

(1) Aboian, Valeriovs (WC) Garay, Valentin(Alt) De La Fuente, Santiagovs (10) Huertas Del Pino Cordova, Arklon

(2) Heide, Gustavo vs (Alt) Carou, Ignacio

(WC) Ascurchin, Romeo vs (8/Alt) Juarez, Facundo

(3) Nakagawa, Naoki vs Farjat, Tomas

Hoyos, Alejandro vs (7) Panta, Jorge

(4) Pereira, Jose vs (WC) Cigarran, Thiago

(WC) Gagliardo, Lorenzo vs (12) Zukas, Matias

(5) Leite, Wilson vs Galarza, Juan Ignacio

Huertas del Pino, Conner vs (9) Monzon, Ignacio

(6) Bueno, Gonzalo vs (Alt) Kestelboim, Mariano

(Alt) Lipovsek Puches, Tomas vs (11) Aboian, Leonardo

