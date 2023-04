Challenger Ostrava: Il Main Draw e il tabellone di Quali. Due azzurri presenti nel Md

Challenger Ostrava – Tabellone Principale – terra

(1) Peniston, Ryan vs (WC) Mensik, Jakub

Qualifier vs (Alt) Mochizuki, Shintaro

(WC) Monfils, Gael vs Furness, Evan

Qualifier vs (8) Dzumhur, Damir

(3) Kopriva, Vit vs Added, Dan

Zekic, Miljan vs Kolar, Zdenek

Onclin, Gauthier vs Svrcina, Dalibor

Qualifier vs (5) Tabilo, Alejandro

(7) Krutykh, Oleksii vs Ionel, Nicholas David

Collignon, Raphael vs Ferreira Silva, Frederico

Qualifier vs Valkusz, Mate

Martin Tiffon, Pol vs (4) Blancaneaux, Geoffrey

(6) Bonadio, Riccardo vs Qualifier

Qualifier vs Mayot, Harold

(WC) Vesely, Jiri vs Giustino, Lorenzo

Rosol, Lukas vs (2) Gakhov, Ivan

(1) Moro Canas, Alejandrovs Melzer, GeraldSultanov, Khumoyunvs (12) Paulson, Andrew

(2) Andreozzi, Guido vs Ivanovski, Kalin

(Alt) Galloway, Robert vs (9) Friberg, Karl

(3) Harris, Billy vs Barnat, Jiri

(WC) Barton, Hynek vs (11) Marti Pujolras, Alex

(4) Molleker, Rudolf vs (Alt) Nouza, Petr

(Alt) Drzewiecki, Karol vs (8) Peliwo, Filip

(5) Stodder, Timo vs Kopp, Sandro

(WC) Rikl, Patrik vs (10) Bourgue, Mathias

(6) Squire, Henri vs (WC) Jermar, Jan

(WC) Kellovsky, Dominik vs (7) Marchenko, Illya

Centre Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Billy Harris vs Jiri Barnat

2. Khumoyun Sultanov vs [12] Andrew Paulson

3. [WC] Dominik Kellovsky vs [7] Illya Marchenko

4. [4] Rudolf Molleker vs [Alt] Petr Nouza

Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Patrik Rikl vs [10] Mathias Bourgue

2. [WC] Hynek Barton vs [11] Alex Marti Pujolras

3. [6] Henri Squire vs [WC] Jan Jermar

4. [2] Guido Andreozzi vs Kalin Ivanovski

Court 6 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Timo Stodder vs Sandro Kopp

2. [1] Alejandro Moro Canas vs Gerald Melzer

3. [Alt] Robert Galloway vs [9] Karl Friberg

4. [Alt] Karol Drzewiecki vs [8] Filip Peliwo