Challenger Roma: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 21 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Roma – Tabellone Principale – terra

(1) Marozsan, Fabian vs Qualifier

Ritschard, Alexander vs (Alt) Serdarusic, Nino

Fatic, Nerman vs (WC) Piraino, Gabriele

Geerts, Michael vs (8) De Loore, Joris

(4) Maestrelli, Francesco vs Qualifier

Andreev, Adrian vs (WC) Tabacco, Fausto

(Alt) Houkes, Max vs Qualifier

(Alt) Jianu, Filip Cristian vs (5) Sels, Jelle

(6) Pellegrino, Andrea vs Qualifier

Cobolli, Flavio vs Moreno De Alboran, Nicolas

(WC) Arnaboldi, Federico vs Trungelliti, Marco

Qualifier vs (3) Bellucci, Mattia

(7) Neuchrist, Maximilian vs Mager, Gianluca

de Jong, Jesper vs Gengel, Marek

Roca Batalla, Oriol vs Mansouri, Skander

Qualifier vs (2) Agamenone, Franco

(1) Caruso, Salvatorevs (WC) Balestrieri, Alessio(Alt) Picchione, Andreavs (8) Bertola, Remy

(2) Durasovic, Viktor vs (Alt) Galoppini, Davide

Berrettini, Jacopo vs (12) Nagal, Sumit

(3) Fonio, Giovanni vs (WC) Salomone, Federico

(Alt) Damas, Miguel vs (11) De Schepper, Kenny

(4) Travaglia, Stefano vs (Alt) Nijboer, Ryan

Kirkin, Ergi vs (7) Weis, Alexander

(5) Blanchet, Ugo vs (WC) Ocleppo, Julian

Karlovskiy, Evgeny vs (9) Vacherot, Valentin

(6) Fanselow, Sebastian vs (Alt) Istomin, Denis

(WC) Calvano, Giovanni vs (10) Forti, Francesco

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Giovanni Fonio vs [WC] Federico Salomone

2. [1] Salvatore Caruso vs [WC] Alessio Balestrieri

3. Jacopo Berrettini vs [12] Sumit Nagal

4. [5] Ugo Blanchet vs [WC] Julian Ocleppo

Campo 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Sebastian Fanselow vs [Alt] Denis Istomin

2. [2] Viktor Durasovic vs [Alt] Davide Galoppini

3. [WC] Giovanni Calvano vs [10] Francesco Forti

4. [4] Stefano Travaglia vs [Alt] Ryan Nijboer

Campo 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Andrea Picchione vs [8] Remy Bertola

2. [Alt] Miguel Damas vs [11] Kenny De Schepper

3. Evgeny Karlovskiy vs [9] Valentin Vacherot

4. Ergi Kirkin vs [7] Alexander Weis