Djokovic si cancella dal Masters 1000 di Madrid

Novak Djokovic ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Madrid. L’ha confermato il torneo diretto da Feliciano Lopez via social.

🇷🇸 @DjokerNole is unable to compete at the #MMOPEN

Wishing you a speedy recovery, we hope to see you back on court as soon as possible, Nole 😘 pic.twitter.com/M44rUvnrH1

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 22, 2023