Dusan Lajovic dopo il successo su Novak Djokovic: “anche io ho iniziato a cantare ‘Nole, Nole’ per un momento. Poi mi sono ricordato che ero io a sfidarlo”

Nella giornata di ieri, Dusan Lajovic ha vissuto uno dei momenti più speciali della sua carriera. Finora non era mai andato oltre un 2-6 in un set contro Novak Djokovic, ma ieri ha sfiorato la perfezione e ha avuto il piacere di sconfiggere il numero uno del mondo nei quarti di finale del torneo ATP Banja Luka.

Parlando con la stampa dopo questa vittoria, il tennista serbo non è riuscito a nascondere le emozioni provate durante il match: “Sono molto grato ai tifosi per l’atmosfera, anche io ho iniziato a cantare ‘Nole, Nole’ per un momento. Poi mi sono ricordato che ero io a sfidarlo. La percentuale delle sue prime di servizio è stata molto bassa, è evidente che sta ancora lottando con un infortunio al gomito”, ha dichiarato il giocatore di Belgrado.

Lajovic attende ora in semifinale un altro connazionale, Miomir Kecmanovic. Sarà interessante vedere come si evolverà il suo percorso nel torneo e nel circuito maggiore.