Aggiornamento sulle condizioni di Matteo Berrettini: in riabilitazione a Barcellona, salta il torneo di Madrid

Sono stati diffusi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del tennista italiano Matteo Berrettini, che la scorsa settimana ha subito un infortunio agli addominali obliqui durante il torneo di Monte-Carlo. Lo stesso Berrettini ha voluto condividere le ultime novità riguardo alla sua situazione attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“E’ iniziato l’intenso programma di riabilitazione con il mio team medico a Barcellona. Farò qualsiasi cosa per poter essere in grado di tornare a competere il più presto possibile”, ha scritto il tennista. Purtroppo, a causa dell’infortunio, Berrettini ha confermato che non sarà in grado di partecipare al prossimo torneo di Madrid.

Berrettini ha anche ringraziato i suoi fan per il sostegno ricevuto in questo momento difficile, assicurando che terrà tutti aggiornati sulle sue condizioni: “Sfortunatamente non sarò in grado di prendere parte al torneo di Madrid. Vi aggiornerò quando avrò altre notizie. Grazie a tutti per il supporto”.