Challenger Roseto Degli Abruzzi, Oeiras 3, Tallahassee, Florianopolis e Morelos: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Roseto Degli Abruzzi (Italia) – Semifinali, terra battuta

1. [1] Dan Added/ Titouan Droguetvs [4] Jacopo Berrettini/ Andrea Pellegrino

2. [1] Filip Misolic vs [6] Dalibor Svrcina



3. Raphael Collignon vs [7] Nicholas David Ionel



ATP Oeiras 3 Steven Diez • Steven Diez 0 2 Pedro Sousa Pedro Sousa 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Diez 2-3 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. Steven Diezvs [WC] Pedro Sousa

2. [6] Kaichi Uchida vs [4] Juan Manuel Cerundolo



ATP Oeiras 3 Kaichi Uchida [6] Kaichi Uchida [6] 15 3 0 Juan Manuel Cerundolo [4] • Juan Manuel Cerundolo [4] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Uchida 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Uchida 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Uchida 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [6] Kaichi Uchida OR [4] Juan Manuel Cerundolo vs Steven Diez OR [WC] Pedro Sousa



CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Sebastian Ofner vs [8] Andrea Vavassori



ATP Oeiras 3 Sebastian Ofner [3] • Sebastian Ofner [3] 15 5 3 Andrea Vavassori [8] Andrea Vavassori [8] 40 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 5-5 → 5-6 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [4] Victor Vlad Cornea / Franko Skugor vs Sander Arends / Petros Tsitsipas



3. [7/SE] Zsombor Piros vs [3] Sebastian Ofner OR [8] Andrea Vavassori



4. [1] Marcelo Demoliner / Andrea Vavassori vs [5] Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes



5. [1] Marcelo Demoliner / Andrea Vavassori OR [5] Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs [4] Victor Vlad Cornea / Franko Skugor OR Sander Arends / Petros Tsitsipas



1. [6] Zizou Bergsvs Seong-chan Hong

2. [5] Tung-Lin Wu vs [7] Enzo Couacaud



3. [1] William Blumberg / Luis David Martinez vs [Alt] Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker



1. [WC] Christian Oliveira/ Pedro Sakamotovs Pedro Boscardin Dias/ Gustavo Heide

2. [1] Tomas Barrios Vera vs Eduardo Ribeiro (non prima ore: 16:30)



3. Benjamin Hassan vs [2] Alejandro Tabilo



1. [1] James Duckworthvs [Q] Christian Langmo

2. [3] Thiago Agustin Tirante vs [Q] Mark Lajal



3. [4] Benjamin Lock / Rubin Statham vs [3] Skander Mansouri / Michail Pervolarakis (non prima ore: 02:00)



