Sorpresa a Banja Luka: Novak Djokovic eliminato ai quarti di finale (Video)

Il tennista serbo Novak Djokovic, attuale numero uno del mondo, è stato sorpreso questa settimana, venendo sconfitto ai quarti di finale dell’ATP 250 di Banja Luka, in Bosnia. Il torneo, organizzato dalla sua famiglia, è stato inserito nel calendario al posto della competizione di Belgrado, in seguito ai lavori in corso presso il Novak Djokovic Tennis Centre, sede abituale del torneo.

Già in difficoltà nel primo turno contro Luca Van Assche, il 35enne serbo è stato battuto in due set dal connazionale Dusan Lajovic, numero 70 del mondo. Lajovic si è aggiudicato il match per 6-4 7-6(6) in un’intensa partita durata 2 ore e 30 minuti. Djokovic ha concluso l’incontro con un’incredibile conversione di 1/16 sulle palle break e ha sprecato un vantaggio di 6-3 nel tie-break del secondo set.

Dopo un inizio di stagione straordinario, che ha visto Djokovic conquistare il suo 22° titolo del Grande Slam all’Australian Open, il tennista serbo conferma un avvio di stagione sulla terra battuta piuttosto lento. Questo, in parte, è dovuto al fatto che gli è stato impedito di partecipare ai tornei di Indian Wells e Miami.

Questa sconfitta rappresenta un imprevisto nel percorso di Djokovic, che cercherà sicuramente di riscattarsi nelle prossime competizioni sulla terra battuta per continuare a consolidare la sua posizione di numero uno al mondo.