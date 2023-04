ATP Barcellona: Sinner si ritira, Musetti è in semifinale. Jannik: “Non mi sento bene da alcuni giorni”

Jannik Sinner si è ritirato dall’ATP 500 di Barcellona, quindi niente derby di quarti di finale contro Lorenzo Musetti, che accede senza giocare alla semifinale del torneo catalano.

Ecco le parole di Sinner, affidate ai social. “Triste di doversi ritirare dalla partita di oggi a Barcellona. Sono alcuni giorni che non mi sento bene. Oggi il malessere è peggiorato e non sono in grado di giocare. Mi prenderò un po’ di tempo per riposare e riprendermi. Grazie per tutto il vostro supporto e buona fortuna a Lorenzo per il resto dell’evento”.

Sad to have to withdraw from my match today in Barcelona. I’ve been feeling unwell for a few days now. Today the sickness got worse and I’m not able to play. I’ll take some time to rest and recover. Thanks for all your support & good luck to Lorenzo for the rest of the event pic.twitter.com/dKeuMaceCo — Jannik Sinner (@janniksin) April 21, 2023

Le dichiarazioni di Jannik chiariscono le motivazioni che l’hanno portato all’amara decisione di non scendere in campo per un match molto atteso in Italia e che lo poteva issare in semifinale nel torneo catalano.

La prima motivazione del ritiro era stata “infortunio”. In un secondo tweet del torneo, si parlava invece di “Illness”, quindi un malasse o malattia.

Ieri Jannik, dopo il sofferto successo contro Nishioka, aveva escluso un infortunio, parlando solo di affaticamento e crampi. Il ritiro è arrivato last minute, visto che il canale social del torneo di Barcellona alle 10.50 aveva comunicato lo schedule di giornata, includendo come primo match sul campo centrale l’atteso derby azzurro che, purtroppo, non andrà in scena.

(il primo tweet)

Lorenzo Musetti avanza a SF. Jannik Sinner no podrá jugar su partido de cuartos de final por lesión. ⏰ La jornada de este viernes empieza a la 1.00 pm. ¡Mucho ánimo, @janniksin! pic.twitter.com/squ2zYdCQq — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 21, 2023

(il secondo tweet del torneo)

Lorenzo Musetti progresses to the #BCNOpenBS SF after the withdrawal of Jannik Sinner (illness). Get well soon, @janniksin! pic.twitter.com/uebT6NC9CG — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 21, 2023

Vedremo se Jannik Sinner si riprenderà per giocare regolarmente il Masters 1000 di Madrid. Essendo testa di serie, non scenderà sicuramente in campo prima di venerdì prossimo, quindi una settimana piena per recuperare.