Zverev ammette di far fatica a gestire la pressione quando gioca in Germania

Sarà O’Connell e non Zverev l’avversario di Flavio Cobolli nei quarti di finale nell’ATP 250 di Monaco. L’ex n.2 del mondo infatti è malamente caduto nel match di ottavi di finale del torneo di casa, un risultato davvero a sorpresa e molto deludente per la stella del tennis tedesco, che nel dopo partita ha parlato ai media confermando la difficoltà di giocare il proprio miglior tennis in Germania. Eppure nel passato Sasha ha vinto il torneo bavarese in due edizioni, 2017 e 2018.

“Non ho mai giocato con così tanto freddo” afferma Zverev, che è sceso in campo con dei leggings e una maglietta termica, “il campo era molto umido e pesante, non sono condizioni buone per me. O’Connell evidentemente era più preparato ad affrontare un contesto del genere”.

Non è stato affatto contento del suo livello di gioco, anche se Zverev confessa di aver tutt’altro rendimento durante gli allenamenti: “Gioco meravigliosamente in allenamento, non ho perso nemmeno un set. Ma in partita tutto è completamente diverso, qualcosa non sta andando per il verso giusto”. Anche nel corso del durissimo e contestato match perso a Monte Carlo contro Medvedev, Zverev è stato più volte in vantaggio ad un passo dal successo, sprecando le occasioni e finendo rimontato e sconfitto. Sembra evidente una sua difficoltà nella gestione della pressione, non solo quella del momento ma anche dal contesto.

“Negli ultimi anni ho avuto difficoltà a gestire la pressione quando gioco in Germania. Ho messo troppa pressione su me stesso e so come sono andati gli ultimi anni qui. Non gioco bene qui dal 2018”, conclude il neo 26enne, che proprio ieri ha festeggiato un compleanno amaro.