Presentato il torneo Sardegna Open. Presenza di diversi azzurri

È stato presentato ieri presso la Sala Conferenze dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna a Cagliari, il ‘Sardegna Open’, evento premium della neonata categoria Challenger 175 che, dal 1 al 7 maggio, aprirà la grande stagione tennistica 2023 in Italia. Archiviato il 1000 di Madrid, alcuni dei migliori tennisti del circuito proseguiranno dunque la fase di avvicinamento agli ‘Internazionali BNL d’Italia’ sui campi in terra battuta del Tennis Club Cagliari.

A guidare il seeding sardo è il 26enne croato Borna Coric. Alle sue spalle tra gli iscritti il primo degli azzurri: il numero 20 Atp Lorenzo Musetti. Nel main draw sono annunciati anche l’argentino Diego Schwartzman, la sorpresa degli ultimi Australian Open, il 20enne di Atlanta Ben Shelton e un altro statunitense, Maxime Cressy, tra i migliori interpreti del serve and volley. Sicuri di un posto nel tabellone principale anche altri due tennisti tricolore: Lorenzo Sonego – che in questo 2023 ha centrato finora i quarti a Montpellier e Dubai oltre agli ottavi nel ‘Masters 1000 di Miami’ – e Marco Cecchinato.

CAGLIARI, PRIMO PASSO DI UN ENTUSIASMANTE VIAGGIO – Cagliari sarà la prima tappa di un vero e proprio viaggio per l’Italia del grande tennis nel 2023. Dopo il ‘Sardegna Open’, il circuito traslocherà infatti al Foro Italico di Roma per l’80esima edizione degli ‘Internazionali BNL d’Italia’, la prima della ‘nuova era’, che vedrà un upgrade a 360 gradi con due settimane di gare, un tabellone a 96 giocatori e un site completamente rinnovato. Nel corso della seconda settimana degli IBI altri due saranno gli appuntamenti imperdibili per gli appassionati: a Torino prenderà il via il Challenger 175 ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’, mentre in Toscana, spazio a un nuovo appuntamento del circuito femminile col WTA 125 ‘Firenze Ladies Open’. Sempre per quel che riguarda la WTA, dal 17-23 luglio il capoluogo siciliano ospiterà il 250 ‘Palermo Ladies Open’. A settembre invece, per il secondo anno consecutivo, Bologna riabbraccerà la Nazionale italiana di Davis Cup. A concludere questo incredibile viaggio di sport, passione e tradizioni, sarà la terza edizione torinese delle ‘Nitto ATP Finals’, che dal 12 al 19 novembre vedrà i migliori otto del mondo sfidarsi per il titolo di ‘Maestro’.

COSA SONO I ‘SUPER CHALLENGER’ – All’inizio di quest’anno è entrata in vigore la riforma del circuito Challenger presentata lo scorso settembre dall’ATP. Una riforma radicale, ambiziosa, che punta ad aumentare il potenziale di guadagno per i giocatori e migliorare l’equilibrio tra categorie, superfici e location dei tornei. Tra i principali cambiamenti introdotti c’è la riduzione da sei a quattro categorie – cancellati i Challenger 90 e 110, resteranno in essere quelle 50, 75, 100 e 125 – e l’introduzione di cinque soli eventi Challenger 175 (tra cui, appunto, Cagliari e Torino), spalmati su tre settimane. Contestualmente, il Challenger Tour vedrà passare il numero di tornei organizzati dai 183 del 2022 ai 195 del 2023, così come vedrà un aumento del montepremi totale del 60%, ovvero da 13,2 a 21,1 milioni di dollari.

TC CAGLIARI: IL TEATRO DI GRANDI IMPRESE AZZURRE SI RINNOVA – Fondato nel 1954, il Tennis Club Cagliari è immerso dal 1965 nella suggestiva oasi verde del colle di Monte Urpinu. Dotato di 13 campi da tennis (dieci in terra battuta, due in cemento e uno in erba sintetica) e 3 da padel, nell’oltre mezzo secolo di attività, il club sardo ha ospitato sei sfide dell’Italia in Coppa Davis (resta memorabile l’impresa contro la Svezia nel 1990, firmata da Paolo Canè su Mats

Wilander) e la finale di Fed Cup 2013, che vide il dream team Vinci-Pennetta-Schiavone-ErraniKnapp conquistare il terzo titolo azzurro nella storia della competizione grazie al trionfo per 3 a 0 sulla Russia. Indimenticabile anche la doppietta nell’ATP 250 del 2021, con un Lorenzo Sonego mattatore assoluto grazie alla vittoria in singolare su Laslo Djere e a quella in doppio al fianco di Andrea Vavassori sulla coppia Simone Bolelli/Andrés Molteni.

Oggi, in vista del ‘Sardegna Open’, al TC Cagliari è in atto un importante intervento di ammodernamento, con l’obiettivo di rendere la struttura ancora più accogliente e consentire al pubblico di seguire al meglio i match. Nello specifico, i lavori più significativi stanno riguardando la tribuna del Campo 14 che consentirà l’accesso agli appassionati dotati del semplice biglietto Ground. Anche il Campo 13 presenterà un’interessante novità, soprattutto per i più piccoli: è in fase di realizzazione, infatti, un ‘Kids Village’ destinato ad accogliere un migliaio di ragazzi al giorno, provenienti dalle scuole cagliaritane.

BIGLIETTERIA e COPERTURA TV – È possibile acquistare i biglietti per assistere alla attesa kermesse sarda su TicketOne al seguente indirizzo:

https://www.ticketone.it/artist/sardegna-open/?affiliate=LLG Ricordiamo inoltre che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto. Per quel che riguarda invece la copertura televisiva, tutti i match del ‘Sardegna Open’ saranno trasmessi in diretta sul canale della FITP, ‘SuperTennis Tv’, e sulla piattaforma digitale ‘SuperTenniX’.

Filippo Volandri, Capitano Nazionale Italiana di Coppa Davis “Cagliari può essere paragonato a livello tecnico a un torneo 250. L’entry list del ‘Sardegna Open’

denota una qualità estrema dei partecipanti, cosa che dà maggior prestigio a una tappa importantissima sulla terra rossa. I nostri ragazzi, se non dovessero essere ancora in gara a Madrid, saranno orgogliosi di poterne fare parte”.

Martin Vassallo Arguello, Direttore Tecnico del Tennis Club Cagliari “Ospitare un evento mondiale di questa portata è motivo di orgoglio per il nostro circolo. È una grande opportunità per i tanti ragazzi ed amanti del tennis di tutta la Sardegna di vedere sui nostri campi i migliori giocatori italiani e tanti top 100, che ci faranno godere del loro tennis di altissimo livello. Il ‘Superchallenger 175 Sardegna Open’ arriva anche in un momento di grande crescita e sviluppo del nostro circolo su tanti aspetti. Indubbiamente, ci spingerà a fare ancora meglio, mettendo tutta la squadra del Tennis Club Cagliari – dagli uomini dei campi, agli atleti, ai dirigenti – a disposizione di un grande torneo. L’obiettivo è quello di rendere felici giocatori, allenatori e spettatori e di far crescere sempre di più, negli anni, questa splendida manifestazione”.

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger 175 Cagliari (MD) Inizio torneo: 01/05/2023 | Ultimo agg.: 15/04/2023 08:41 Main Draw (cut off: 92 - Data entry list: 10/04/23 - Special Exempts: 0/0) 20. B. Coric

B. Coric 21. L. Musetti

L. Musetti 36. Y. Nishioka

Y. Nishioka 37. D. Schwartzman

D. Schwartzman 39. B. Shelton

B. Shelton 40. M. Cressy

M. Cressy 41. B. Zapata Miralles

B. Zapata Miralles 45. L. Sonego

L. Sonego 52. M. McDonald

M. McDonald 62. L. Djere

L. Djere 69. D. Lajovic

D. Lajovic 73. M. Fucsovics

M. Fucsovics 76. F. Coria

F. Coria 77. S. Kwon

S. Kwon 79. U. Humbert

U. Humbert 80. T. Monteiro

T. Monteiro 81. M. Cecchinato

M. Cecchinato 82. C. O'Connell

C. O'Connell 83. J. Munar

J. Munar 92. D. Elahi Galan

D. Elahi Galan Alternates 1. O. Otte (93)

O. Otte (93) 2. A. Popyrin (94)

A. Popyrin (94) 3. F. Fognini (97)

F. Fognini (97) 4. T. Daniel (98)

T. Daniel (98) 5. J. Struff (100)

J. Struff (100) 6. A. Kovacevic (101)

A. Kovacevic (101) 7. M. Arnaldi (102)

M. Arnaldi (102) 8. A. Shevchenko (107)

A. Shevchenko (107) 9. B. Gojo (108)

B. Gojo (108) 10. T. Kokkinakis (109)

T. Kokkinakis (109) 11. Y. Hanfmann (110)

Y. Hanfmann (110) 12. Y. Watanuki (111)

Y. Watanuki (111) 13. D. Altmaier (113)

D. Altmaier (113) 14. O. Virtanen (114)

O. Virtanen (114) 15. G. Brouwer (116)

G. Brouwer (116) 16. H. Dellien (117)

H. Dellien (117) 17. F. Bagnis (118)

F. Bagnis (118) 18. G. Zeppieri (124)

G. Zeppieri (124) 19. Y. Bhambri (127)*pr

Y. Bhambri (127)*pr 20. H. Grenier (128)

H. Grenier (128)