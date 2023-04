Feliciano Lopez: “Rafa è un amico, la sua situazione mi preoccupa”

In questi giorni in Spagna oltre ai “soliti” Alcaraz e Nadal, si parla di Feliciano Lopez, visto che l’inossidabile classe ’81 sta disputando gli ultimi tornei in carriera in patria, prima di dedicarsi completamente al lavoro manageriale già avviato come direttore del Masters 1000 di Madrid. Con una simpatica clip postata sui social, l’amico rivale David Ferrer, oggi direttore del torneo di Barcellona, aveva immortalato il suo arrivo a casa Lopez per consegnare una cartolina Wild Card per il Godò 2023. Ecco il simpatico video, per chi non l’avesse visto ancora.

Prima della sua ultima volta a Barcellona come giocatore, Lopez ha parlato alla stampa, soffermandosi sulle proprie sensazioni in questi giorni, ma anche parlando di Rafael Nadal, che venerdì scorso appena prima del sorteggio del 500 catalano ha deciso di aspettare ancora a rientrare, non sentendosi pronto per competere.

“È una gioia chiudere la mia carriera giocando un torneo come questo” afferma Feliciano, “un torneo che per me è sempre stato molto speciale. Sono un po’ nervoso perché voglio fare bene, ma mi sto preparando molto bene da quando ho deciso che in questa stagione avrei giocato solo 4-5 tornei, mi sono allenato per lasciarmi alle spalle un paio di infortuni che ho patito l’anno scorso. Voglio sentirmi bene in campo, ad Acapulco ho già vissuto un’esperienza molto positiva, dove sono riuscito a vincere una partita e giocare a testa alta contro uno forte come Tiafoe. La verità è che non me l’aspettavo, tra un po’ avrò 42 anni, ma a volte si ha paura di sentirsi competitivi con il livello che c’è oggi”.

Ecco le sue parole su Nadal: “A lui tengo di più come amico che come giocatore. A livello tennistico ovviamente sono preoccupato per la sua situazione, spero che possa giocare ancora e arrivare preparato al Roland Garros, che è l’obiettivo principale. Ma mi dispiace di più a livello personale, che un giocatore che ha trionfato per tutta la vita ora stia attraversando questo, quindi spero che si riprenda presto, e se può esserci a Madrid, è fantastico. La gente lo sta aspettando, vuole davvero vederlo giocare, la gente di Madrid gli dà sempre tanto amore ogni volta che gioca. Mi fa male che stia attraversando tutto questo, proprio come è successo a Federer, che si è dovuto ritirare senza poter giocare, giocando un match di doppio mezzo zoppicante, anche se era una bella atmosfera non credo fosse quello che meritava dopo tutto quello che aveva raggiunto. Spero che l’infortunio non sia così grave e in 1-2 settimane possa tornare”.

Per Lopez il futuro del tennis spagnolo è in ottime mani: “Dopo aver avuto Rafa, sicuramente il miglior giocatore della storia in un paese che non era una potenza mondiale, che la figura di Alcaraz sia emersa è un miracolo. Lo sport spagnolo non potrebbe essere più grato, ma dietro Carlos ci sono anche altri giovani giocatori che giocano bene, come Davidovich, qualcuno con il potenziale per competere su tutti i campi. Anche Landaluce, campione degli US Open junior lo scorso anno, sebbene sia ancora molto giovane, promette molto bene. Non vedo male il futuro del tennis spagnolo, anche se ovviamente non credo che avremo subito un’altra generazione come quella che sta terminando. Tra 10-15 anni non credo che come paese avremo raggiunto i successi ottenuti negli ultimi 15 anni. Non sto sminuendo nessuno, è realismo, perché l’epoca che si sta chiudendo è forse irripetibile”.