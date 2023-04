Lindsey Vonn carica Sinner: “Tanti aspetti positivi!”

Jannik Sinner dopo la bruciante sconfitta in semifinale a Monte Carlo, rimontato da Holger Rune, ha postato una propria foto sui social con il messaggio “Trova i lati positivi”.

A questa intensa foto è arrivata la risposta di Lindsay Vonn, leggenda dello sci alpino, che proprio con il campione azzurro ha trascorso alcuni momenti di relax e divertimento sulle piste da sci dell’Alto Adige, tanto care a Jannik. Vonn ha così risposto a Sinner “Un sacco di aspetti positivi! Come essere il giocatore più giovane dell’Era Open ad aver raggiunto le semifinali a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nella stessa stagione”.

A lot of positives! Like the youngest player in the Open Era to reach the semi-finals in Indian Wells, Miami and Monte-Carlo in the same season 💪🏻💪🏻 https://t.co/hzOnklhefk

