Challenger Roseto Degli Abruzzi, Oeiras 3, Tallahassee, Florianopolis e Morelos: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Roseto Degli Abruzzi (Italia) – Td Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Max Houkesvs [10] Jacopo Berrettini

2. Stefano Napolitano vs [8] Ergi Kirkin



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Francesco Forti vs [WC] Giovanni Fonio (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Gianluca Mager vs [Alt] Nikola Milojevic (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Remy Bertola vs [12] Gabriele Piraino



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Sumit Nagal vs Riccardo Balzerani



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Gauthier Onclin vs Nino Serdarusic



Il match deve ancora iniziare

4. Dan Added vs [Alt] Salvatore Caruso



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Edoardo Lavagno vs [11] Federico Arnaboldi



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Filip Peliwo vs [7] Gian Marco Moroni



Il match deve ancora iniziare

3. Titouan Droguet vs [4] Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [2] Rudolf Mollekervs [Alt] Jaime Faria

2. James McCabe vs [Alt] Joao Domingues



Il match deve ancora iniziare

3. Manuel Guinard vs Gastao Elias



Il match deve ancora iniziare

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Henri Squire vs Cezar Cretu



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Petr Nouza vs [12] Akira Santillan



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Kaichi Uchida vs Joris De Loore



Il match deve ancora iniziare

4. Harold Mayot vs Adrian Andreev



Il match deve ancora iniziare

CAMPO 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Merida vs [9] Evgeny Karlovskiy



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Billy Harris vs [11] Andrey Chepelev



Il match deve ancora iniziare

3. [1/Alt] Pablo Llamas Ruiz vs [8] Kenny De Schepper



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Kaylan Bigunvs [12] Ryan Harrison

2. [6] Martin Damm vs Colin Markes



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Patrick Kypson vs Donald Young



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Christian Harrison vs Seong-chan Hong (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Facundo Diaz Acosta vs [PR] Bjorn Fratangelo (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Zhizhen Zhang vs Nicolas Kicker



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Strong Kirchheimer vs [WC] Mac Kiger



Il match deve ancora iniziare

2. Cooper Williams vs [10] Sekou Bangoura



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Colin Sinclair vs [9] Luca Potenza



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Martin Damm OR Colin Markes vs Cooper Williams OR [10] Sekou Bangoura



Il match deve ancora iniziare

5. Calvin Hemery vs [8] Rio Noguchi (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Govind Nanda vs [WC] Aidan Kim



Il match deve ancora iniziare

2. Federico Agustin Gomez vs [8] David Pichler



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Kyrian Jacquet vs [Alt] Alexandre Aubriot



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Strong Kirchheimer OR [WC] Mac Kiger vs [WC] Kaylan Bigun OR [12] Ryan Harrison



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Govind Nanda OR [WC] Aidan Kim vs Federico Agustin Gomez OR [8] David Pichler



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Facundo Juarezvs [WC] Pedro Sakamoto

2. [5] Orlando Luz vs [10] Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

3. Daniel Dutra da Silva vs [6] Thiago Seyboth Wild



Il match deve ancora iniziare

4. Gonzalo Lama vs [WC] Joao Fonseca



Il match deve ancora iniziare

5. Pedro Boscardin Dias vs Maxime Janvier (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Quadra 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Wilson Leite vs [7] Nicolas Zanellato



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Arklon Huertas Del Pino Cordova vs [9] Fernando Yamacita



Il match deve ancora iniziare

3. Eduardo Ribeiro vs Valerio Aboian



Il match deve ancora iniziare

Quadra 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Guido Ivan Justo vs [8] Conner Huertas del Pino



Il match deve ancora iniziare

2. Juan Carlos Prado Angelo vs [11] Ignacio Carou



Il match deve ancora iniziare

3. Benjamin Hassan vs [3] Luciano Darderi



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Alan Fernando Rubio Fierrosvs [8] Matias Franco Descotte

2. Luke Saville vs [11] Robert Strombachs



Il match deve ancora iniziare

3. [1] James Duckworth vs [WC] Bernard Tomic (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Jay Clarke vs [2] Antoine Bellier



Il match deve ancora iniziare

5. Nicolas Mejia vs Oliver Crawford (non prima ore: 01:30)



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Christian Langmo vs [9] Benjamin Lock



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Mark Lajal vs [12] Rubin Statham



Il match deve ancora iniziare

3. Terence Atmane vs [WC] Adolfo Daniel Vallejo (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Marius Copil vs Daniil Glinka



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Aidan McHugh vs [10] Naoki Nakagawa



Il match deve ancora iniziare

3. Dominik Palan vs [6] Renzo Olivo (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare