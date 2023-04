Parlano il vincitore ed il finalista del torneo di Monte Carlo. Rublev “Sento che posso ancora migliorare molto” Rune “Mi sembra che ieri ho avuto una partita molto lunga, abbiamo finito tardi e non ho avuto molto tempo per recuperare” (Sintesi della Finale)

Andrey Rublev

Sensazioni dopo la vittoria più importante della sua carriera

“Mi sento benissimo, è una grande sensazione. Come dicevo, mi è costato molto, tante volte perdendo in finale, in semifinale o addirittura prima, ma alla fine ho vinto un Masters 1000. E l’ho fatto a Monaco, in un torneo davvero storico. È un piacere farne parte.

In quei momenti, come ogni volta che si hanno palle break in una partita, si sente la pressione, lo stress, e si vuole vincere a tutti i costi. A volte succede in modo più rapido, altre volte ci vuole un po’ più di tempo, ma oggi ho gestito le mie emozioni molto bene.

L’obiettivo rimane lo stesso. Sento che posso migliorare ancora molto. Sento che lo sto facendo negli allenamenti. Quello che non so è quando si noterà nei tornei. Alla fine, ho vinto il trofeo qui. L’obiettivo rimane quello di lavorare duramente in questa direzione e migliorare il più possibile”.

I problemi fisici nel terzo set

“Ho iniziato a sentire spasmi nella parte bassa della mia schiena, ma mi sono detto: ‘Più ci pensi, peggio sarà’. Più inizi a pensare al problema, sembra che il dolore raddoppi. Cerco di rimanere calmo e di non dargli troppa importanza, alla fine non è stato niente di importante”.

Pensavi che non sarebbe mai arrivato questo momento?

“No, non ho mai pensato così. Credevo che se avessi fatto le cose giuste fuori dal campo, in termini di allenamento, avrei avuto le mie possibilità di vincere grandi titoli. La cosa è che non sapevo quando sarebbe successo, se quest’anno, l’anno scorso o due anni fa, perché ho giocato due finali prima, un paio di semifinali e non sono riuscito a farcela. Alla fine è successo qui. Prima dell’inizio della settimana non mi aspettavo di vincere il titolo, ma sì una volta che ho iniziato a vincere le partite”.

Holger Rune

“Mi sembra che ieri ho avuto una partita molto lunga, abbiamo finito tardi e non ho avuto molto tempo per recuperare. Ho dato tutto, non mi sono trattenuto nulla. Ho fatto tutto il possibile e sono andato molto vicino. Ero sicuramente in controllo nel terzo set, e anche nel primo, ma non sono stato in grado di chiuderlo. Deludente, ma fa parte del tennis. Devo solo guardare cosa ho fatto male, cosa posso fare meglio e andare avanti. Il torneo più importante sulla terra battuta è Roland Garros. Quello che conta è prepararmi al meglio per allora”.

Il suo rapporto con il pubblico

“Semplicemente penso che quando qualcuno grida mentre stai servendo, non è normale, per questo chiedo all’arbitro di sedia se può dire qualcosa al pubblico e, se lui non lo fa, lo farò io stesso. Si tratta di rispetto, è importante rispettare le persone, io le rispetto e loro devono rispettare me, questo è tutto”.

Come gestisce un pubblico ostile?

“È una buona domanda. Già ieri, quando ho vinto contro Jannik, e anche se il 90% erano italiani, il pubblico è impazzito dopo la mia vittoria. Ovviamente sostenevano Jannik, è un grande giocatore ed è normale. Non importa da dove vieni o come giochi, sosterranno il giocatore locale. Sono riuscito a vincere e spero di farlo di nuovo se a Roma giocherò contro di lui”.